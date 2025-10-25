民間自辦光復80周年慶祝大會 葛永光嘆：執政者自己消滅中華民國

台灣光復80周年慶祝大會今在臨近西門町的中山堂前廣場舉辦，國民黨主席朱立倫致詞，表示有人敢扭曲歷史，稱台灣沒有光復，「難道我們還是殖民地嗎，台灣就是中華民國的！」救國團主任葛永光說，執政者放棄自己的歷史，被別人接收，變了中華人民共和國的一部分，「不是人家消滅中華民國，是在我們的手上慢慢消失」。

台灣光復80周年慶祝大會於中山堂前廣場登場，現場展示抗戰時期珍貴照片，並贈送紀念啤酒，邀請與會紀念台灣光復的民眾一起來「乾一杯」。也有與會者身著當年國軍服裝，展示抗戰和光復精神。

中華民族抗日戰爭紀念協會理事長胡筑生表示，新媒體上有許多不正確的訊息，在台灣應該慶祝光復，讓後代子孫知道正確歷史事實，國民黨是抗戰期間，與國軍一起抗日的主要政黨，也是建國的主要政黨，不只是光復台灣，也希望統一中國。

朱立倫說，今天是最重要的日子，80年前，在中國國民黨領導之下，在蔣中正委員長領導之下，犧牲了幾千萬的人民生命，才獲得八年抗戰勝利。沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復。80年前10月25日，在中山堂簽訂日本降書，台灣光復是歷史的事實，這是任何人不能忘記、抹煞，更不能扭曲。因為台灣光復，在中華民國的治理之下，才有民主自由，繁榮富庶，今天所有驕傲的台灣之光，都是因80年前台灣能夠脫離殖民統治。

朱立倫表示，國民黨結合民眾黨在立法院通過，讓台灣光復節重新成為國定假日，讓所有年輕人、下一代永遠記住，台灣光復是歷史最重要日子，不應該因為政黨或意識形態而忘記歷史，甚至有人敢扭曲歷史，說台灣沒有光復，「難道我們還是殖民地嗎，台灣就是中華民國的！」

朱立倫說，在抗戰勝利、台灣光復80周年，舉辦一系列重要活動，今天是最後一場，謝謝所有主辦單位共同合辦，不管是今天重要的展覽，或是服裝展示當年抗戰的精神，或是大家為抗戰勝利、台灣光復80周年「乾一杯」，國民黨有幸跟大家一同來舉辦。永遠要記住，這是中華民國、台灣最重要的日子。

婦聯會主委雷倩說，如果覺得是終戰的人，今天應該是如喪考妣；如果是覺得台灣沒有光復的人，今天在家裡只能夠哀哭切齒。如無中國戰區軍民同胞犧牲，沒有在反法西斯戰爭的努力，包括滇緬戰區裡的仁安羌之戰，列強在開羅會同意戰後歸還台灣嗎？講光復時，有兩重意義，一是抗日戰爭、世界反法西斯戰爭的勝利，讓台灣光復，回到中國的懷抱；另一是紀念50年中，反對日本殖民者的台灣人犧牲、奉獻、堅持，終於從黑暗等到光明。

葛永光說，今年中國大陸也要紀念台灣光復80周年，「如果我們自己都不紀念屬於我們的節日，自己放棄了話語權，全部被人家接收了，目的就是中華民國消滅了，所以中華民國的歷史變成中華人民共和國歷史的一部分，因為中華民國的政府、執政者，都不紀念這些跟中華民國有關的歷史、有意義的節日，放棄了自己的歷史、話語權。被別人接收，變成了中華人民共和國的一部分。」

葛永光指，「尤其現在的教科書，去中化的課綱，最後包括年輕人都會慢慢忘記中華民國存在的歷史、意義，不是人家消滅中華民國，是在我們的手上慢慢消失。」 台灣光復80周年慶祝大會今於中山堂前廣場舉辦，現場展示抗戰時期的珍貴照片。記者屈彥辰／攝影 台灣光復80周年慶祝大會今在臨近西門町的中山堂前廣場舉辦，國民黨主席朱立倫、副主席夏立言、秘書長黃健庭、婦聯會主委雷倩等合影。記者屈彥辰／攝影

商品推薦