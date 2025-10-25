中國設台灣光復紀念日 國民黨呼籲中共正視抗戰史實

快訊

中央社／ 台北25日電

中國人大設立「台灣光復紀念日」，國民黨今天表示，嚴正呼籲中共當局，既然要紀念台灣光復，就應該正視歷史、尊重史實，承認是由國民黨領導的全中華民國軍民，艱辛抗戰才贏得最終勝利，台灣才得以光復回歸中華民國。

今天是台灣光復80週年，中國14屆全國人大常委會第18次會議昨天表決通過將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，表示要透過多種形式舉行紀念活動。人大常委會官員稱，此舉有利於「鞏固國際社會堅持一個中國的格局」。

國民黨今天在臉書發文指出，紀念光復的真諦，不僅是紀念中華民國從日本人手中拿回台灣的主權，讓台灣人民免於被殖民的地位。更是為了彰顯反對剝削與歧視、反對戰爭侵略的普世價值。

國民黨表示，嚴正呼籲中共當局，既然要紀念台灣光復，就應該正視歷史、尊重史實，承認是由國民黨領導的全中華民國軍民，艱辛抗戰才贏得最終勝利，台灣才得以光復回歸中華民國。

國民黨指出，還原抗戰真相，才是對先烈最大的尊重，七七事變之後，22場大型會戰、1117次重要戰役，每一場正面戰場的主力都是國軍將士以血肉之軀奮勇抗敵。歷史不容竄改，功績不容抹滅。歷史紀念不能只看見眼下的豐碩成果，更要銘記來時路的艱辛，這才對得起無數犧牲奉獻的中華民國軍民同胞。

