民眾黨參加同志大遊行 促人工生殖法適用男女同志

中央社／ 台北25日電
台灣民眾黨立委陳昭姿（前左）、台北市議員陳宥丞（前右）25日下午率黨公職參加2025台灣同志遊行，遊行開始前舉行記者會說明參與此次活動的訴求。中央社
民眾黨今天參與同志大遊行，並以「生育平權、與愛同行」為標語，呼籲政府應盡快完成人工生殖法修法，讓男男、女女同志、單身者都能適用代理孕母，在野黨這會期會盡力推人工生殖法、協助同志朋友。

台灣同志大遊行今天下午登場，民眾黨團幹事長陳昭姿、台北市議員陳宥丞下午偕黨公職參與同志大遊行，並於會前舉行記者會，說明人工生殖法修法訴求。

陳昭姿表示，多元、尊重、人權是民眾黨的基本價值，參與同志遊行就是要給予勇敢做自己的同志夥伴最多支持與溫暖，而憲法保障人人平等，不論在家庭、就業、教育、醫療都應給予相同權利，生育權、組成家庭權都應獲保障。

陳昭姿指出，政府2019年雖已通過同性婚姻法律，但現行法律仍有不足，若同志認為幸福家庭的要素應有小孩，政府應該要成全。

陳昭姿表示，民眾黨團所提的人工生殖法草案，是朝野立委版本中最完整，除了代理孕母適用傳統異性夫妻家庭，範圍也應擴大到男男、女女同志、單身者，讓同志家庭可透過捐精、捐卵方式孕育小孩。

陳昭姿說，很可惜立法院過去3個會期，執政黨把代孕議題政治化，導致修法延遲，但人工生殖法是民眾黨團本會期優先法案，也跟友黨協商，希望能盡快完成修法，這不僅是成全每一個人追求幸福的心願，也是挽救台灣的人口出生率。

陳昭姿表示，生育權應是憲法賦予的人權，政府不要再怠惰，在野黨這會期會盡力推人工生殖法、協助同志朋友。

媒體詢問，民眾黨主席黃國昌為何沒有參加同志遊行。陳昭姿表示，黃國昌身兼主席與黨團總召，中央與地方都有很多行程要出席，因此今天由她代表參加；不過黃國昌很重視同志遊行活動，有錄影片說明想法，外界很快會看到。

