快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

台澎黨指台灣光復節是謊言 籲建立主權獨立國家

中央社／ 台北25日電

今天是台灣光復節，台澎黨等團體今天召開記者會，指台灣光復是謊言、騙術，且認為中國是台灣的祖國、這是錯誤認知；台澎人民有權依國際法行使自決權，建立主權獨立的國家，讓「台澎屬於台澎人」。

台澎黨、台灣教授協會、高雄市二二八關懷協會、台灣轉型正義協會等數個團體，今天上午召開「光復台澎，建國獨立－台灣光復是謊言，事實真相在眼前」記者會。

台澎黨主席鄭自才表示，1945年10月25日，中華民國政權以盟軍受降代表的身分在台北公會堂舉行受降典禮，接受大日本帝國駐台軍隊的投降，並成立占領機構開始為盟軍全體成員實施占領代管一直到今天。

他說，中華民國政權也是從這一天開始，隱瞞自己只是依據盟軍在「一般命令第一號」的安排，代表盟軍到台澎接受大日本帝國政府駐台軍隊投降，並為盟軍全體成員占領代管台澎，等待台澎戰後最終處置確定的事實，卻公然利用「台灣光復回歸祖國，成為中國一省」的世紀大謊言，欺騙當時的台澎住民。

鄭自才表示，從「228大屠殺慘案」和長達38年的「軍事戒嚴」體制可見，中華民國政權給台澎住民帶來的，並不是光輝燦爛的未來；中華民國政權口中的「光復日」，只不過是台澎及台澎人民的「再淪陷日」。

鄭自才說，全體台澎住民應正視歷史與法理真相，認清中華民國在台只是「中國流亡政權」，並透過去殖民化教育與歷史釐清，建立自決意識；台澎人民有權依國際法行使自決權，建立主權獨立的國家，讓「台澎屬於台澎人」。

公投護台灣聯盟榮譽總召蔡丁貴表示，「光復節」就是謊言和詐騙的結合，1943年的「開羅宣言」僅討論台、澎的戰後出路；後續「舊金山和約」作為日本無條件投降的根據，同樣未將台澎主權交給中華民國。

中華民國 台灣光復 日本

延伸閱讀

影／幫賴清德尋根 館長啟程赴陸12天 將參與光復節活動

民進黨：聯大2758決議未提台灣屬中國 對岸操作三個80年無效

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

羅智強：沒蔣中正解放軍早占領台灣 還有銅像可拆？

相關新聞

在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案推動中正紀念堂轉型相關法案，28日可望在立法院會中付委審查。據了解，藍白兩黨團有鑑於賴清...

台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意

第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文上午在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。蔡英...

民間自辦光復80周年慶祝大會 葛永光嘆：執政者自己消滅中華民國

台灣光復80周年慶祝大會今在臨近西門町的中山堂前廣場舉辦，國民黨主席朱立倫致詞，表示有人敢扭曲歷史，稱台灣沒有光復，「難...

綠再拋中正紀念堂轉型民主教育園區 蕭旭岑：對自己的民主沒信心

民進黨立委林宜瑾、王義川等提案廢止中正紀念堂，轉型成「民主教育園區」。將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，...

被指標語諷柯文哲 柯志恩：也可說跟柯建銘不一樣

國民黨立委柯志恩今天舉辦競選市長看板設立記者會，看板標語「這柯，不一樣」引發熱議，外界聯想到是對比前台北市長柯文哲。柯志...

國民黨內只有你參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

2025年第23屆台灣同志遊行下午登場，台北市性別平等辦公室在市政府前廣場設宣傳攤位，台北市長蔣萬安特地巡訪。媒體問蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。