台澎黨指台灣光復節是謊言 籲建立主權獨立國家

今天是台灣光復節，台澎黨等團體今天召開記者會，指台灣光復是謊言、騙術，且認為中國是台灣的祖國、這是錯誤認知；台澎人民有權依國際法行使自決權，建立主權獨立的國家，讓「台澎屬於台澎人」。

台澎黨、台灣教授協會、高雄市二二八關懷協會、台灣轉型正義協會等數個團體，今天上午召開「光復台澎，建國獨立－台灣光復是謊言，事實真相在眼前」記者會。

台澎黨主席鄭自才表示，1945年10月25日，中華民國政權以盟軍受降代表的身分在台北公會堂舉行受降典禮，接受大日本帝國駐台軍隊的投降，並成立占領機構開始為盟軍全體成員實施占領代管一直到今天。

他說，中華民國政權也是從這一天開始，隱瞞自己只是依據盟軍在「一般命令第一號」的安排，代表盟軍到台澎接受大日本帝國政府駐台軍隊投降，並為盟軍全體成員占領代管台澎，等待台澎戰後最終處置確定的事實，卻公然利用「台灣光復回歸祖國，成為中國一省」的世紀大謊言，欺騙當時的台澎住民。

鄭自才表示，從「228大屠殺慘案」和長達38年的「軍事戒嚴」體制可見，中華民國政權給台澎住民帶來的，並不是光輝燦爛的未來；中華民國政權口中的「光復日」，只不過是台澎及台澎人民的「再淪陷日」。

鄭自才說，全體台澎住民應正視歷史與法理真相，認清中華民國在台只是「中國流亡政權」，並透過去殖民化教育與歷史釐清，建立自決意識；台澎人民有權依國際法行使自決權，建立主權獨立的國家，讓「台澎屬於台澎人」。

公投護台灣聯盟榮譽總召蔡丁貴表示，「光復節」就是謊言和詐騙的結合，1943年的「開羅宣言」僅討論台、澎的戰後出路；後續「舊金山和約」作為日本無條件投降的根據，同樣未將台澎主權交給中華民國。

