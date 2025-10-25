快訊

綠再拋中正紀念堂轉型民主教育園區 蕭旭岑：對自己的民主沒信心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中正紀念堂。記者楊德宜／攝影
中正紀念堂。記者楊德宜／攝影

民進黨立委林宜瑾、王義川等提案廢止中正紀念堂，轉型成「民主教育園區」。將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔣中正總統建設台灣有功，即使在台灣有不同的看法或聲音，但不代表就必須用完全否定蔑視的方式處理，且台灣民主發展蓬勃，成立民主教育園區，代表對自己的民主沒信心。

國民黨新主席鄭麗文即將在11月1日就任，許多國民黨員看好鄭麗文對抗民進黨的戰鬥力。因此對於民進黨立委再次拋出中正紀念堂轉型議題，連國民黨立院黨團內都還在觀察鄭麗文會有什麼態度。

國民黨文傳會準主委、立委吳宗憲說，就立委的身分，他認為廢止中正紀念堂、轉型成民主教育園區，跟改路名、改鈔票是一樣的政治手段，浪費錢也對國家沒意義。民進黨自己先搞清楚何謂民主，連少數服從多數都不懂，整天搞司法攻擊，用媒體醜化他人。

吳宗憲表示，民進黨執政不力，所以必須凝聚基本盤，手段會愈來愈激烈，但對台灣只有撕裂，沒有好處，中正紀念堂幾十年了，不會對台灣還有傷害。

蕭旭岑表示，賴清德總統口口聲聲說要朝野合作，團結國人，民進黨立委卻專做挑起社會對立，製造爭議，無助於團結國人的事。建議林宜瑾等先說明清楚，是不是要讓社會陷入更大對立與撕裂？是不是在打臉賴清德總統？

蕭旭岑表示，蔣中正總統建設台灣有功，即使在台灣有不同的看法或聲音，但不代表就必須用完全否定蔑視的方式處理。而且台灣民主發展蓬勃，早已體現在社會各個層面裡，還要成立一個所謂的「民主教育園區」，代表對自己的民主沒信心，更代表其實台灣現在是不民主的狀態，從這個角度看，林宜瑾等的提案就是對賴清德總統執政最大的諷刺。

民進黨立委林宜瑾、王義川等提案廢止中正紀念堂，轉型成「民主教育園區」。今為台灣光復80周年，綠委提案挑戰國民黨歷史正當，也成國民黨準主席鄭麗文上任後將面對的挑戰。圖／聯合報資料照片
民進黨立委林宜瑾、王義川等提案廢止中正紀念堂，轉型成「民主教育園區」。今為台灣光復80周年，綠委提案挑戰國民黨歷史正當，也成國民黨準主席鄭麗文上任後將面對的挑戰。圖／聯合報資料照片

