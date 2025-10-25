在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案推動中正紀念堂轉型相關法案，28日可望在立法院會中付委審查。據了解，藍白兩黨團有鑑於賴清德總統倡議的「國安十法」，目前仍多卡在立院沒有進度，綠委也沒積極推動，因此，中正紀念堂轉型相關法案在二三讀前擬不阻擋，看民進黨敢不敢真處理。

行政院長卓榮泰6月曾宣示，中正紀念堂轉型為「民主教育園區」是轉型正義的中長期目標。不過，政院相關法案尚未出爐，林宜瑾等20位綠委率先提案廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」，另訂定「國立民主教育園區管理處組織法草案」，本週二在程委會中列案，拚為28日在立法院會中付委審查。

該提案指出，為蔣介石建宮蓋廟、獨尊特定群體意識型態作為，卻昧於事實，同時考量轉型正義工作的推動與民主深化，擬廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」；另提案「國立民主教育園區管理處組織法草案」，協力落實文化部自促進轉型正義委員會承接任務。林宜瑾表示，特定群體對蔣介石的偏愛，不該成為強制全民納稅紀念的理由，提案是對文化部與行政院的嚴肅提醒，期待立院跨黨派同仁攜手集思廣益。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷則質疑，民進黨廢中正紀念堂根本還是打假球，從2021年起5次付委待審，民進黨召委卻不排審；特別是民進黨過去是完全執政，「那時候睡覺了？」民眾黨團會討論是否同意付委。

國民黨立委林德福批評，提案廢中正紀念堂真是大可不必，賴清德只會搞意識形態，拆銅像、改路名，人民看久了只會生厭。國民黨團書記長羅智強說，現在的做法都是列AB案，該案屆時會再由黨團共同決定擋不擋。

立院人士則透露，藍白黨團初步已有默契，會讓中正紀念堂轉型相關法案付委審查，就看民進黨的召委敢不敢排案審查。這名人士並說，民進黨力推的國安十法，目前進度也多卡在一讀、待委員會排案，民進黨卻反咬在野黨擋法案，所以民眾黨團總召黃國昌日前才會嗆，民進黨召委自己不排審法案，還利用媒體資源與側翼網軍製造假消息，賴清德更帶頭造謠。

藍營人士指出，程委會不擋中正紀念堂型相關法案，可以解讀讓該法案付委，反正藍白人數多三讀表決不會過，就看民進黨召委敢不敢排案審查；只不過新黨主席鄭麗文11月1日上任，是不是仍維持現有路線，還需靜待新主席的意思，下周二院會法案是否付委可能還有變數。

有民進黨立委說，「很悲觀」，首先是委員會召委要排案，即使就算排審查了，以現在立法院的狀況是不太可能送出去，藍白聯手就可能在委員會封殺；且是這個會期是預算會期，就算是民進黨的召委，也有優先排預算的壓力，國安十法暫時不太可能有進度。 賴清德總統先前在民進黨中常會致詞時，呼籲朝野政黨應團結一致，支持民進黨提出「國安十法」修法。圖／聯合報系資料照片

