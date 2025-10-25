國民黨內只有你參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025年第23屆台灣同志遊行下午登場，台北市長蔣萬安特地巡訪台北市性別平等辦公室。圖／取自UND直播畫面。

2025年第23屆台灣同志遊行下午登場，台北市性別平等辦公室在市政府前廣場設宣傳攤位，台北市長蔣萬安特地巡訪。媒體問蔣萬安，國民黨內好像只有他參加？蔣萬安說，今天是特別的日子，更重要就是北市府代表「Leave no one Behind（不遺漏任何人）」這樣的一個精神和態度。

Leave no one Behind（不遺漏任何人）口號源自於聯合國的「2030年永續發展議程」（SDGs），強調追求永續發展的過程中，不能遺漏任何人。這次是蔣萬安市長任內第3次參加同志遊行。

蔣萬安受訪指出，今天特別來台北市政府廣場前，參加同志大遊行，當然也特別到台北市政府性別平等辦公室，給辛苦的同仁鼓勵打氣。蔣萬安今天穿著白色T-shirt和牛仔褲到現場，不少人和他合影拍照。

