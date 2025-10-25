新竹晴空匯大火2消防員殉職 內政部依監院檢討提4精進措施

針對監察委員指新竹「豐邑晴空匯」火警，內政部應檢討安全管理與火場救災指揮調度問題。內政部表示，目前已成立「警消勤務安全促進與事件調查會」及完成消防法及子法修正，並針對強化建築建造管理、消防安全檢查、消防人員指揮及安全管理等，並對全國22縣市積極督導及抽查。

內政部指出，去年6月成立勤安會廣納各界意見、保障警消同仁安全權益，並推動消防法修法，增訂職業安全專章。去年11月29日消防法修正條文公布後，也積極配合消防法修訂子法，如「災害事故調查會設置辦法」、「消防人員職務安全衛生教育及訓練規則」等6項子法。同步啟動消防人員的心理諮商，加強輔導及申訴機制，並持續強化作為納入114年度員工協助方案計畫。

內政部說明，消防署、國土署在豐邑晴空匯火警後，採取多項具體精進措施，包括第一、為杜絕高層集合住宅漏報，去年6月4日發函要求各地方政府務必透過建築執照管理系統，掌握應辦理公安申報對象。第二、強化建築建造管理與消防安全檢查機制，

另今年初已函文要求地方政府，審核起造人申請使用執照時，應檢附建築新技術、新工法、新設備與新材料認可通知書，以及施工紀錄、竣工照片及專任工程人員與監造人查核紀錄等相關文件，確保施工過程均有按圖施工。

第三、持續落實消防人員指揮及安全管理，為提高火場指揮效能及降低消防人員傷亡風險，消防署去年4月至6月至北、中、南及東部辦理「救災安全推動高階幹部教育訓練」8梯次，訓練275人次；並於今年2月至5月辦理「114年度火災搶救高階指揮幹部訓練」10梯次，強化火場指揮官指揮概念、判斷決策及戰術運用，提升化災或新型態火災危害認知與災害應變，共訓練各級消防機關高階幹部262人。

第四、精進無線電通訊設備及入室定位，消防署持續爭取各項中程計畫精進地方消防機關之消防車輛、救災裝備及購置如移動式無線電中繼台等通訊設備，後續將督導各級消防機關利用常年訓練時間針對大樓（或模擬大樓）假設大型火災情境，實施細緻化無線電分流作業訓練，強化改善無線電通訊品質。

內政部表示，114年起編列預算補助地方消防機關購置43套入室定位系統，以精進救災安全管制相關事宜，建構更安全的救災環境，全力守護救災人員安全。

