陳亭妃、林俊憲廝殺 謝龍介或陳以信能捍動台南綠營執政？
2026年台南市長選舉，民進黨陳亭妃和林俊憲在黨內初選，競爭激烈，國民黨謝龍介面臨前立委陳以信要求初選挑戰，謝龍介和陳以信均「光復台南」、「政黨輪替」為目標，但兩人能否撼動最綠的台南鐵板，藍營基層認為僅靠空戰與政策論述，仍有不足。
民進黨初選由立委陳亭妃與林俊憲競爭，將於明年一月以全民調決勝負。陳亭妃因布局早、深耕基層，為民服務勤快加上親和力夠，民調一路領先最被看好；林俊憲和賴清德總統是長期政治夥伴，透過賴系議員及組織擴展知名度，近來也持續推出老人健保免費、提高生育補助等社福政策，急起直追。
國民黨方面，原看好謝龍介再度披掛上陣，陳以信加入競逐，兩人都期盼是「君子之爭」。謝龍介長期耕耘台南，知名度高且擅長空戰；陳以信則以學經歷與國際形象見長，政策論述與外交議題具優勢，但地方深耕不足，起步較慢。
藍營人士分析，台南市長若以「1500公尺賽跑」比喻，民進黨在中央和台南長期執政累積優勢：陳亭妃與林俊憲已跑到約1100公尺，謝龍介約500公尺，陳以信才起步。謝龍介和陳以信在陸戰不足，取得政黨提名只是基本，必須盡速展開組織布局與動員，否則難追上節奏。
台南對國民黨向來是艱困選區，但過去選舉經驗顯示仍有翻轉可能。2022年謝龍介雖敗給民進黨黃偉哲，但僅小輸4萬5953票，距離翻轉已不遠。此次民進黨初選競爭激烈，若民調結果引發黨內裂痕，也可能成為藍營追擊的機會。
藍營人士認為，台南綠色版圖很難撼動，要實現「光復台南」、「政黨輪替」目標，除了政策論述與空戰操作，更需扎根地方、強化服務基層，建立穩固組織，才有望勝出。
