被指標語諷柯文哲 柯志恩：也可說跟柯建銘不一樣

中央社／ 高雄25日電
國民黨立委柯志恩今天在旗津造勢，展現母雞帶小雞的氣勢。記者郭韋綺／攝影
國民黨立委柯志恩今天舉辦競選市長看板設立記者會，看板標語「這柯，不一樣」引發熱議，外界聯想到是對比前台北市長柯文哲。柯志恩回應，完全不是，「你也可以說我跟柯建銘不一樣」。

柯志恩今天在高雄旗津舉行競選市長看板設立記者會，黨籍市議員許采蓁、李雅靜、陳美雅、蔡金晏等人陪同與會，柯志恩獲得支持者熱烈迎接。

柯志恩在會前接受媒體聯訪表示，媒體問及「這柯，不一樣」的標語讓外界聯想到是在對比前台北市長柯文哲。柯志恩回應，完全沒有這樣的想法，如果是在台北市可能會有這樣的考量，但自己是在高雄選舉，「你們也可以說是柯建銘啊，我跟柯建銘真的非常不一樣。」

民進黨立委賴瑞隆昨天說，柯志恩的看板設計與自己長期主打的黃色小鴨意念相近。柯志恩說，自己本來就是熱愛陽光的南部小孩，個性也非常陽光正面，選擇黃色就是要表達這樣的訴求，「我想賴瑞隆真的想太多了。」

柯志恩也說，自己最近才掛出看板就引起諸多討論，過去一年來民進黨多位立委掛了600多面看板也不見熱烈討論，「這就是我跟他們不一樣的地方」；自己敢揭弊而民進黨立委不敢，未來還會持續讓外界知道自己的不一樣。

針對外界抨擊柯志恩近期主打盜採事件是在唱衰高雄，柯志恩回應，高雄有表現亮眼的地方，她都不吝給予掌聲；但高雄不會只有亮眼的地方，也會有需要改進的地方，這時必須勇敢面對、講出事實，這樣高雄才能更好。

柯志恩表示，選在旗津舉辦競選看板活動有多重意義，其中一個就是自己3年前參選市長在旗津得票率最低，希望這次能「翻轉高雄」。此外，旗津面海，也代表自己要將高雄帶向國際的企圖。

