國民黨定於一尊、民進黨初選未定 高雄綠委：拖久對內部影響愈大
國民黨下屆高雄市長選舉擬由立委柯志恩再度披掛上陣，民進黨黨內初選，最快明年1月中旬定生死。民進黨南部共主高雄市長陳其邁呼籲，明年1月前能協調最好，綠營4名選將則表示，「尊重體制」，但不免擔心，時間拖久，內部影響愈大。
柯志恩今早在高雄旗津掛出首面大型看板，象徵選戰啟動，國民黨下屆市長定於一尊態勢明朗化，反倒綠營邱議瑩、許智傑、林岱樺、許智傑4人布局多時，黨內初選期間初訂在明年1月中旬才見真章。
民進黨立委邱議表示，國民黨提名柯志恩早已非新聞，「今天只是做個場」。但民進黨內部競爭，是良性氛圍，4名參選人都專注市政議題與高雄發展，「這正是我們與國民黨最大不同的地方」。至於初選機制，正式登記之後，應該還會有一些協調機會，或者黨中央會辦政策發表會。
「兄弟姊妹爬山各自努力，最後一定團結贏得勝利」，立委許智傑坦言，自己起步較晚，但他深耕高雄最久，相信一定「倒吃甘蔗、後發先至」。
「我們尊重黨中央規劃」，立委賴瑞隆指目前規畫可能到12月底或明年1月初，當然拖越久，內部影響越大，不過仍尊重所有同志與黨中央安排。因為對他來說，不是初選獲勝，而是大選要贏。守住高雄的發展、守住台灣的利益才最重要。他全力以赴，把初選當作大選準備。面對柯志恩掛看板、來勢洶洶，他全力備戰。
立委林岱樺則回應，會依黨中央既定期程準備，專注民意傾聽與政策推進。
綠營4選將中，林岱樺因受助理費及政治獻金等案，聲勢受挫，下周一高雄地方法院將開庭，她淡定地表示，對於不利證據的不法不實跟有利證據的刻意隱瞞，她與律師團隊會做清楚的呈現，邀支持她的民眾出席旁聽出席。
