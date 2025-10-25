快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨定於一尊、民進黨初選未定 高雄綠委：拖久對內部影響愈大

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩今天在旗津掛大型看板，宣示啟動選戰，民進黨4名志在下屆市長的立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆上午則參加新興區重陽敬老活動，對黨內初選期程，表示尊重。記者王昭月／攝影
國民黨立委柯志恩今天在旗津掛大型看板，宣示啟動選戰，民進黨4名志在下屆市長的立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆上午則參加新興區重陽敬老活動，對黨內初選期程，表示尊重。記者王昭月／攝影

國民黨下屆高雄市長選舉擬由立委柯志恩再度披掛上陣，民進黨黨內初選，最快明年1月中旬定生死。民進黨南部共主高雄市長陳其邁呼籲，明年1月前能協調最好，綠營4名選將則表示，「尊重體制」，但不免擔心，時間拖久，內部影響愈大。

柯志恩今早在高雄旗津掛出首面大型看板，象徵選戰啟動，國民黨下屆市長定於一尊態勢明朗化，反倒綠營邱議瑩、許智傑、林岱樺、許智傑4人布局多時，黨內初選期間初訂在明年1月中旬才見真章。

民進黨立委邱議表示，國民黨提名柯志恩早已非新聞，「今天只是做個場」。但民進黨內部競爭，是良性氛圍，4名參選人都專注市政議題與高雄發展，「這正是我們與國民黨最大不同的地方」。至於初選機制，正式登記之後，應該還會有一些協調機會，或者黨中央會辦政策發表會。

「兄弟姊妹爬山各自努力，最後一定團結贏得勝利」，立委許智傑坦言，自己起步較晚，但他深耕高雄最久，相信一定「倒吃甘蔗、後發先至」。

「我們尊重黨中央規劃」，立委賴瑞隆指目前規畫可能到12月底或明年1月初，當然拖越久，內部影響越大，不過仍尊重所有同志與黨中央安排。因為對他來說，不是初選獲勝，而是大選要贏。守住高雄的發展、守住台灣的利益才最重要。他全力以赴，把初選當作大選準備。面對柯志恩掛看板、來勢洶洶，他全力備戰。

立委林岱樺則回應，會依黨中央既定期程準備，專注民意傾聽與政策推進。

綠營4選將中，林岱樺因受助理費及政治獻金等案，聲勢受挫，下周一高雄地方法院將開庭，她淡定地表示，對於不利證據的不法不實跟有利證據的刻意隱瞞，她與律師團隊會做清楚的呈現，邀支持她的民眾出席旁聽出席。

柯志恩 國民黨 民進黨

延伸閱讀

柯志恩掛出首面看板展現起手式 綠營四選將紛反擊

影／柯志恩掛看板競選高雄市長 立委許智傑向她喊話

影／「這柯不一樣」市長競選看板首登旗津 柯志恩：從低谷再起

競選看板「這柯不一樣」成為話題 5字怎來的？柯志恩全說了

相關新聞

國民黨定於一尊、民進黨初選未定 高雄綠委：拖久對內部影響愈大

國民黨下屆高雄市長選舉擬由立委柯志恩再度披掛上陣，民進黨黨內初選，最快明年1月中旬定生死。民進黨南部共主高雄市長陳其邁呼...

影／陳以信揭錯失參選台南市長內情 將與謝龍介君子競爭

國民黨前不分區立委陳以信昨晚拋出「光復台南」為題，宣布參加2026年台南市長黨內初選，在黨內投下震憾彈，陳以信今天在媒體...

柯志恩掛出首面看板展現起手式 綠營四選將紛反擊

國民黨立委柯志恩今天在高雄旗津掛出首面大型競選看板，展開市長選戰起手式，立委賴瑞隆指柯選在他選區旗津出發，背板也選他過去...

陳亭妃、林俊憲廝殺 謝龍介或陳以信能捍動台南綠營執政？

2026年台南市長選舉，民進黨陳亭妃和林俊憲在黨內初選，競爭激烈，國民黨謝龍介面臨前立委陳以信要求初選挑戰，謝龍介和陳以...

影／柯志恩掛看板競選高雄市長 立委許智傑向她喊話

國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛競選看板，標誌投入2026高雄市長選舉，民進黨立委許智傑上午被問到有何看法，他喊話柯志恩，...

從防疫落差看盧秀燕 慎戰與合作之間的政治考驗

台中市梧棲區爆出台灣首例非洲豬瘟確診案例，成為全台焦點。這不只是一次動物疫情防線的警訊，更是一場對盧秀燕團隊行政反應、危機溝通與政治耐震度的重大考驗。 回顧盧秀燕在新冠肺炎疫情時期的表現，曾被公認為「最有效率地方政府之一」。這次非洲豬瘟事件的處理節奏，卻讓外界感受到明顯落差。非洲豬瘟未必會立即影響她的政治前途，但這起事件已為她的2028布局提供一次深刻提醒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。