快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

影／陳以信揭錯失參選台南市長內情 將與謝龍介君子競爭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨前不分區立委陳以信今天公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影
國民黨前不分區立委陳以信今天公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影

國民黨前不分區立委陳以信昨晚拋出「光復台南」為題，宣布參加2026年台南市長黨內初選，在黨內投下震憾彈，陳以信今天在媒體說明會中，透露錯失參選台南市長過程，期待此次與謝龍介有一場君子之爭，謝龍介回應樂見陳表態挺身服務故鄉，將配合初選機制，以台南政黨輪替為目標，期待打一場高規格黨內初選。

陳以信今天在東區東寧路服務處召開說明會，表示自己早在4年前就曾被勸進參選台南市長。當時他擔任不分區立委，就有多位南市議員與地方黨部主委鼓勵他出馬，甚至國民黨中央高層也正式徵詢。

他說，當時認為台南已有許多優秀人選，包括曾參選市長的高思博，以及在知名度高的謝龍介，因此建議黨中央先徵詢他們；若兩人都不參選，他身為黨的不分區立委，會承擔責任投入選戰，「就算是火坑，也會跳」。

陳以信說，當時黨中央決定要公布提名他參選，謝龍介突然表達參選意願，令他一度錯愕，但確認謝龍介有決心後，他選擇全力支持並祝福。他最終未參選市長，改投入立委選戰。

陳以信說，這段歷程讓他在故鄉重新扎根，一年多來在台南生活、工作與運動，重新體會做一個「真正的台南人」的感覺。如今他認為時機成熟，已準備好再次投入市長選舉，讓市民決定誰最能帶領台南。

陳以信今天發表主視覺「改變台南」，要以科技、經濟、國際將文化古都打造為AI未來新城，未來會用政策論述與深耕基層來贏取台南市民的認同，已將參選決定告知現任國民黨主席朱立倫與剛當選的國民黨主席鄭麗文，最佳時間點是民進黨初選決定人選之後。

立委謝龍介原被視為是代表國民黨參選2026台南市長強棒，面對陳以信挑戰，立即以三點回應，表示樂見陳表態挺身服務故鄉，期待打一場高水準高格調的初選，相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，台南市政黨輪替，2028年政黨輪替，是全黨上下一致的目標，別無懸念。

國民黨前不分區立委陳以信今天公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影
國民黨前不分區立委陳以信今天公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影
國民黨前不分區立委陳以信今天公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影
國民黨前不分區立委陳以信今天公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影

陳以信 謝龍介

延伸閱讀

面對陳以信挑戰 謝龍介3點回應：初選我會贏！明年台南政黨輪替

陳以信爭取台南市長提名 謝龍介自曝期待1事：初選我會贏

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

挑戰謝龍介 陳以信宣布爭取國民黨2026台南市長提名

相關新聞

影／陳以信揭錯失參選台南市長內情 將與謝龍介君子競爭

國民黨前不分區立委陳以信昨晚拋出「光復台南」為題，宣布參加2026年台南市長黨內初選，在黨內投下震憾彈，陳以信今天在媒體...

談黨內初選 陳其邁首透露：能在明年1月前協調當然更好

2026高雄市長選舉，國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛看板，被視為競選起手式，民進黨4名選將由誰出線，則尚未定奪，針對黨內...

影／「這柯不一樣」市長競選看板首登旗津 柯志恩：從低谷再起

國民黨立委柯志恩宣布參選高雄市長，首波造勢選在旗津掛上首面競選看板，主打競選主軸「這柯不一樣」即掀起話題。柯志恩指出，民...

柯志恩掛出首面看板展現起手式 綠營四選將紛反擊

國民黨立委柯志恩今天在高雄旗津掛出首面大型競選看板，展開市長選戰起手式，立委賴瑞隆指柯選在他選區旗津出發，背板也選他過去...

王鴻薇質疑新台幣改版貼文回響炸鍋 網友挺：砍掉這筆預算

中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，目的在於強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程，新版鈔券預計於主題擇定後兩年半發行...

國民黨定於一尊、民進黨初選未定 高雄綠委：拖久對內部影響愈大

國民黨下屆高雄市長選舉擬由立委柯志恩再度披掛上陣，民進黨黨內初選，最快明年1月中旬定生死。民進黨南部共主高雄市長陳其邁呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。