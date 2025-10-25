影／陳以信揭錯失參選台南市長內情 將與謝龍介君子競爭

國民黨前不分區立委陳以信昨晚拋出「光復台南」為題，宣布參加2026年台南市長黨內初選，在黨內投下震憾彈，陳以信今天在媒體說明會中，透露錯失參選台南市長過程，期待此次與謝龍介有一場君子之爭，謝龍介回應樂見陳表態挺身服務故鄉，將配合初選機制，以台南政黨輪替為目標，期待打一場高規格黨內初選。

陳以信今天在東區東寧路服務處召開說明會，表示自己早在4年前就曾被勸進參選台南市長。當時他擔任不分區立委，就有多位南市議員與地方黨部主委鼓勵他出馬，甚至國民黨中央高層也正式徵詢。

他說，當時認為台南已有許多優秀人選，包括曾參選市長的高思博，以及在知名度高的謝龍介，因此建議黨中央先徵詢他們；若兩人都不參選，他身為黨的不分區立委，會承擔責任投入選戰，「就算是火坑，也會跳」。

陳以信說，當時黨中央決定要公布提名他參選，謝龍介突然表達參選意願，令他一度錯愕，但確認謝龍介有決心後，他選擇全力支持並祝福。他最終未參選市長，改投入立委選戰。

陳以信說，這段歷程讓他在故鄉重新扎根，一年多來在台南生活、工作與運動，重新體會做一個「真正的台南人」的感覺。如今他認為時機成熟，已準備好再次投入市長選舉，讓市民決定誰最能帶領台南。

陳以信今天發表主視覺「改變台南」，要以科技、經濟、國際將文化古都打造為AI未來新城，未來會用政策論述與深耕基層來贏取台南市民的認同，已將參選決定告知現任國民黨主席朱立倫與剛當選的國民黨主席鄭麗文，最佳時間點是民進黨初選決定人選之後。

立委謝龍介原被視為是代表國民黨參選2026台南市長強棒，面對陳以信挑戰，立即以三點回應，表示樂見陳表態挺身服務故鄉，期待打一場高水準高格調的初選，相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，台南市政黨輪替，2028年政黨輪替，是全黨上下一致的目標，別無懸念。 國民黨前不分區立委陳以信今天公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影 國民黨前不分區立委陳以信今天公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影

