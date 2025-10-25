快訊

影／柯志恩掛看板競選高雄市長 立委許智傑向她喊話

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
立委許智傑今天邀集漁業單位，在高雄漢來飯店舉行AI型漁智慧漁業座談會。記者巫鴻瑋／攝影
立委許智傑今天邀集漁業單位，在高雄漢來飯店舉行AI型漁智慧漁業座談會。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛競選看板，標誌投入2026高雄市長選舉，民進黨立委許智傑上午被問到有何看法，他喊話柯志恩，希望柯志恩「要愛高雄，要保護高雄」，並提及財劃法對高雄相當不利，希望柯志恩既然要競選高雄市長，就要先了解市民的需求，讓高雄有國際化的競爭力。

許智傑表示，他歡迎也鼓勵有心為高雄付出，柯志恩掛上看板是競選動作，但最重要的是要愛高雄，要保護高雄。拿財劃法來講，現在新版的財政收支劃分法其實對高雄是相當不利的，不公平的，民進黨在高雄有8位立委一起提新版的財劃法修正案，那希望柯志恩可以支持高雄，這樣子才是以行動來表示。

不過許智傑也疑惑說，柯志恩既然在旗津掛看板，是否有去了解旗津在地的需求，他希望柯志恩能夠去到在地跟里長跟居民討論之後，才知道北旗津的觀光重點，那需要再加上一個南旗津的移居住宅環境，這樣子才是旗津人的需求。

許智傑說，「選舉之外、熱鬧之外，最重要的就是能夠了解市民的心、市民的需求」。他表示，他自己會針對市民的需求，讓旗津更好，然後讓整個高雄飛向全世界，有國際化的競爭力，培養高雄的孩子，接受AI教育、英語教育的雙語教育，「這是高雄未來的大方向，我會努力去把它完成」。

立委許智傑今天邀集漁業單位，在高雄漢來飯店舉行AI型漁智慧漁業座談會。記者巫鴻瑋／攝影
立委許智傑今天邀集漁業單位，在高雄漢來飯店舉行AI型漁智慧漁業座談會。記者巫鴻瑋／攝影

