聽新聞
0:00 / 0:00
影／柯志恩掛看板競選高雄市長 立委許智傑向她喊話
國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛競選看板，標誌投入2026高雄市長選舉，民進黨立委許智傑上午被問到有何看法，他喊話柯志恩，希望柯志恩「要愛高雄，要保護高雄」，並提及財劃法對高雄相當不利，希望柯志恩既然要競選高雄市長，就要先了解市民的需求，讓高雄有國際化的競爭力。
許智傑表示，他歡迎也鼓勵有心為高雄付出，柯志恩掛上看板是競選動作，但最重要的是要愛高雄，要保護高雄。拿財劃法來講，現在新版的財政收支劃分法其實對高雄是相當不利的，不公平的，民進黨在高雄有8位立委一起提新版的財劃法修正案，那希望柯志恩可以支持高雄，這樣子才是以行動來表示。
不過許智傑也疑惑說，柯志恩既然在旗津掛看板，是否有去了解旗津在地的需求，他希望柯志恩能夠去到在地跟里長跟居民討論之後，才知道北旗津的觀光重點，那需要再加上一個南旗津的移居住宅環境，這樣子才是旗津人的需求。
許智傑說，「選舉之外、熱鬧之外，最重要的就是能夠了解市民的心、市民的需求」。他表示，他自己會針對市民的需求，讓旗津更好，然後讓整個高雄飛向全世界，有國際化的競爭力，培養高雄的孩子，接受AI教育、英語教育的雙語教育，「這是高雄未來的大方向，我會努力去把它完成」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言