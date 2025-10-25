柯志恩掛出首面看板展現起手式 綠營四選將紛反擊

國民黨立委柯志恩今天在高雄旗津掛出首面大型競選看板，展開市長選戰起手式，立委賴瑞隆指柯選在他選區旗津出發，背板也選他過去使用的黃色，分明衝著他來，立委邱議瑩則質疑「這柯不一樣」，到底哪裡不一樣？立委許智傑及林岱樺都認為，回歸政策發展才是重中之重。

立委邱議瑩說，柯志恩看板標榜「這柯不一樣」，似在暗臭另一位「柯P」，目前我們看到她最大的不一樣，是連中國國民黨黨徽都不敢掛。邱反問，柯對非洲豬瘟防疫是否與陳其邁市長不同？兩岸議題看法會不會和國民黨鄭麗文主席不一樣，這些都希望柯志恩委員能說清楚。

立委賴瑞隆表示，柯志恩選在他選區旗津掛看板，又使用他過去使用與黃色小鴨連結的黃色為背板，「很多人認為，好像是衝著我來」。

賴表示，柯志恩過去抹黑、醜化高雄，這不是正向選舉的典範。我們呼籲正向競選而不是負面攻擊，高雄不支持負面的選舉方式，重視實際政績才最重要。近年他為高雄爭取6千億元建設，反觀柯志恩在財政收支劃分法上讓高雄損失兩百億，柯應該盡速修法，不要再重北輕南，迷途知返，支持對高雄有利的版本。

立委許智傑表示，旗津的發展，北區重觀光、南區宜居，他已與地方深入討論，將提出更貼近在地需求的政策。不管柯的起手點在哪裡，但有沒有切中市民的需求，幫助旗津發展才是重點。

立委林岱樺指看板只是候選人亮相的形式，堅持護台灣、挺民主、顧高雄、拚發展，向來是她的競選主軸，也是重中之重。

