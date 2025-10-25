影／「這柯不一樣」市長競選看板首登旗津 柯志恩：從低谷再起

國民黨立委柯志恩宣布參選高雄市長，首波造勢選在旗津掛上首面競選看板，主打競選主軸「這柯不一樣」即掀起話題。柯志恩指出，民進黨過去一年在高雄掛出超過600面看板，卻乏人討論，她的第一面看板剛掛上便引發熱議，這就證明不一樣，她也坦言，旗津是上次市長選舉得票最低的地區，這次特地從這裡出發，就是勇敢告訴大家，要從低谷再起。

柯志恩表示，她之所以強調「這柯不一樣」，是因為她敢揭弊、敢指出高雄真正需要面對的問題，這正是她與民進黨4位候選人最大的不同。

她說，自己曾在高雄跌倒，如今選擇重新站起，要帶著高雄走出去，開大門、走大路。從看板上架的那一刻，到政見逐步推出，每一步都是對高雄市民的承諾，因為「我們準備好了。」

「不一樣，就在於我敢說。」柯志恩強調，她願意指出高雄需要改進的地方，也敢直言哪裡不對。外界說她唱衰高雄，但她認為那是誠實面對問題的勇氣，她也說，旗津是她得票最低的地方，更要勇敢從這裡再起，現場支持者隨即報以熱烈掌聲，肯定她面對挑戰的勇氣與真誠。

針對綠營批評她的看板未掛黨徽、色調似藍白合、甚至影射柯文哲，柯志恩回應，沒有黨徽不代表什麼，高雄市民都知道她代表國民黨，她也誓言將當全民市長，而用色並無特別意涵，就像民進黨候選人的看板也幾乎看不到綠色。

民進黨立委賴瑞隆則批評，柯志恩在旗津掛看板是衝著他而來，看板主色又是黃色，是蹭黃色小鴨的聲量。對此，柯志恩笑回，「請他不要把我柯在他的心裡」，當市長要有格局，不要小鼻子小眼睛，這不是市民想看到的，並強調旗津屬於大家，黃色象徵陽光與希望，黃色是燦爛的顏色，也是高雄應有的氣息。

柯志恩提到她是南部小孩，個性陽光開朗，期盼讓高雄也充滿這樣的朝氣。她的國中、高中同窗蔡韻萍特地坐船前來力挺，回憶當年柯志恩是屏東縣長的女兒，卻毫無架子、親切隨和，是零負評的同學，蔡韻萍說，柯志恩為參選奔波忙碌，也叮囑她要多保重身體。

造勢現場氣氛熱烈，旗津區國民黨議員蔡金晏、陳美雅也同場站台，與柯志恩齊喊有志一同、旗開得勝，展現藍營高雄隊母雞帶小雞氣勢，呼籲支持者光復高雄。 國民黨立委柯志恩今天在旗津造勢，展現母雞帶小雞的氣勢。記者郭韋綺／攝影 國民黨立委柯志恩今天在旗津懸掛首面競選看板，學生也來支持。記者郭韋綺／攝影 國民黨立委柯志恩今天在旗津懸掛首面競選看板，為選舉推出首波造勢。記者郭韋綺／攝影 國民黨立委柯志恩今天在旗津懸掛首面競選看板，過去同窗同學也來支持。記者郭韋綺／攝影

