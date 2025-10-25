快訊

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

14歲就得糖尿病！國二女「每天吃這些」血糖狂飆 媽崩潰：我害她一輩子

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
2025年10月25日為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。圖／聯合報資料照片
2025年10月25日為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。圖／聯合報資料照片

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

洪秀柱說，今年是台灣光復80周年。想起2015年，馬英九總統任內所舉辦的70周年紀念活動，全國各地都有展覽、音樂會、典禮與座談，不僅追思先烈，更提醒國人：「我們的台灣，是在中華民國的旗幟下光復的，是抗戰勝利的成果，是無數英烈用生命換來的家園。」

洪秀柱表示，然而十年過去了，如今的政府對「光復」二字避之唯恐不及。不僅沒有任何紀念活動，還見陸委會出面警告民眾「不得參加對岸的紀念」。難道記憶也能被禁止？歷史也能被切割？這樣的恐懼，究竟是怕別人記得，還是怕自己的台獨立場被遺忘？

洪秀柱指出，這情景，真像永康街的牛肉麵街。招牌上還寫著「正宗牛肉麵」，換了個吃素的廚師，堅持不賣牛肉麵卻還掛著招牌招客。路人問起，他不只自己不煮，還警告：「不准去對面吃！」可笑的是，牌子還掛著，香味卻早已不見。一個忘了初衷的店，終究會失去顧客；一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

洪秀柱強調，因為，歷史不是用來分裂的，而是用來凝聚的。紀念光復，不是懷舊，而是記得我們從哪裡來、為何而戰。「當別人還在隆重紀念我們共同的勝利時，我們卻在拆掉自己的紀念碑。忘記歷史的人，終將被歷史遺忘；而我相信，只要還有人記得，就還有希望。」

洪秀柱 台灣光復 馬英九

延伸閱讀

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

鄭麗文當選 吳思瑤：成洪秀柱第二 、敵人已借殼上市

國民黨新主席今出爐 洪秀柱：願選後不論立場都能彼此擁抱

國民黨主席選舉是否支持鄭麗文？ 洪秀柱回稱「問題不是這樣問」

相關新聞

台灣光復80周年批民進黨媚日 馬英九：兩岸中國人須記取抗戰教訓

今為台灣光復80周年紀念日，前總統馬英九表示，回想80年前，中華民族對抗日本侵略，經過無數浴血奮戰，國軍傷亡300多萬官...

談黨內初選 陳其邁首透露：能在明年1月前協調當然更好

2026高雄市長選舉，國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛看板，被視為競選起手式，民進黨4名選將由誰出線，則尚未定奪，針對黨內...

王鴻薇質疑新台幣改版貼文回響炸鍋 網友挺：砍掉這筆預算

中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，目的在於強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程，新版鈔券預計於主題擇定後兩年半發行...

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

大陸訂台灣光復紀念日 朱立倫：台灣是中華民國光復的

今天是台灣光復節80周年，大陸全國人大常委會第18次會議昨天通過設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定。國民黨主席朱...

同志遊行今登場 蔡英文：不僅是遊行更是信念的展現

第23屆的台灣同志遊行今天登場，前總統蔡英文在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。