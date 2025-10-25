大陸訂台灣光復紀念日 朱立倫：台灣是中華民國光復的
今天是台灣光復節80周年，大陸全國人大常委會第18次會議昨天通過設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定。國民黨主席朱立倫表示，不應該應政黨之別、意識形態去扭曲歷史或是靜悄悄，對岸有對岸的立場，但台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國的。
朱立倫今天出席「從蘆溝橋到中山堂：抗戰勝利暨台灣光復八十周年的回顧與對話」國際學術研討會，被問及今天是台灣光復節，大陸如今要搶話語權，執政黨卻靜悄悄，朱立倫表示，今天是台灣光復80周年，從民眾的角度看，這是一個非常重要的紀念節日，所以立法院才會通過成為國定假日，他相信不應該因為政黨之別，更不應該因為意識形態而去扭曲歷史，或者是靜悄悄。
朱立倫表示，今天現場有很多民間團體跟國民黨，都是來慶祝台灣光復80年，民意一定會堅定的支持台灣是屬於中華民國的，是中華民國光復了台灣，光復80周年當然是值得慶祝的日子。對岸有對岸的立場，但是他們再次強調，台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國的，這是毫無疑問。
