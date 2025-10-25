快訊

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

同志遊行今登場 蔡英文：不僅是遊行更是信念的展現

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
第23屆的台灣同志遊行今天登場，前總統蔡英文在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。圖/取自蔡英文臉書
第23屆的台灣同志遊行今天登場，前總統蔡英文在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。圖/取自蔡英文臉書

第23屆的台灣同志遊行今天登場，前總統蔡英文在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。

蔡英文表示，這幾天，我們看到許多國外的朋友陸續來到台灣，準備參加今年的同志遊行，親身體驗這座島嶼的愛與自由。

「六年了，我們一起走了這麼久。」蔡英文說，她知道，還有更多的朋友，早在二十多年前，就已經在追求平權的路上默默努力。謝謝大家的勇氣與堅持，才讓台北的街頭，在每年的這個時候，充滿著各種漂亮的顏色，以及漂亮的人、勇敢的人。

蔡英文表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。

蔡英文說，「當我們願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，我們就離真正的平等更近一步。」她也希望大家不要忘記，是自由，讓我們彼此相愛；是理解，讓我們彼此靠近。

蔡英文表示，她也要將這樣的台灣，獻給來自世界各地、一起同行的好朋友：「Welcome to Taiwan.

這裡的每一種顏色，都有屬於你勇敢做自己的身影。」

蔡英文 同志遊行 朋友

延伸閱讀

賴清德是「魯莽」領導人？美「時代」雜誌指控

【重磅快評】潛艦國造成為困局 蔡英文欠賴清德一個道歉

政院秘書長張惇涵護駕蔡英文「論文門」無罪 判決理由曝光

審5年！張惇涵護駕蔡英文「論文門」 彭文正自訴誹謗判無罪

相關新聞

台灣光復80周年批民進黨媚日 馬英九：兩岸中國人須記取抗戰教訓

今為台灣光復80周年紀念日，前總統馬英九表示，回想80年前，中華民族對抗日本侵略，經過無數浴血奮戰，國軍傷亡300多萬官...

談黨內初選 陳其邁首透露：能在明年1月前協調當然更好

2026高雄市長選舉，國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛看板，被視為競選起手式，民進黨4名選將由誰出線，則尚未定奪，針對黨內...

王鴻薇質疑新台幣改版貼文回響炸鍋 網友挺：砍掉這筆預算

中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，目的在於強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程，新版鈔券預計於主題擇定後兩年半發行...

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

大陸訂台灣光復紀念日 朱立倫：台灣是中華民國光復的

今天是台灣光復節80周年，大陸全國人大常委會第18次會議昨天通過設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定。國民黨主席朱...

同志遊行今登場 蔡英文：不僅是遊行更是信念的展現

第23屆的台灣同志遊行今天登場，前總統蔡英文在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。