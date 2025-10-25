快訊

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

談黨內初選 陳其邁首透露：能在明年1月前協調當然更好

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁談民進黨黨內初選，希望明年元月前能協調，當然更好。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁談民進黨黨內初選，希望明年元月前能協調，當然更好。記者王昭月／攝影

2026高雄市長選舉，國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛看板，被視為競選起手式，民進黨4名選將由誰出線，則尚未定奪，針對黨內初選期程，高雄市長陳其邁對此首度表示，如果能夠在1月之前大家協調，當然更好，不過也必須尊重制度。

陳其邁今早在聯訪表示，民進黨的初選大概在明年1月中，到目前為止，幾位候選人表現都非常有風度，也都紛紛提出他們的城市願景，這是一種良性的競爭，也是君子之爭。但他也提醒，「兄弟競賽，稍微比畫就好」，要真正展現君子之爭的風度。

陳其邁話鋒一轉表示，「如果能夠在1月之前大家協調，當然更好」。不過民主的政黨，候選人產生的方式，也必須尊重制度，所以在這裡給他們最大的祝福。

他說，黨內幾位市長參選人對攸關高雄未來發展，像財政收支劃分法，都提出共同的版本，這對高雄是有利的。所以選擇好的市長候選人，除了要看他政見，他過去對高雄的服務、法案支援，也必須接受市民的檢驗。未來競爭裡，不管是初選還是大選，都希望大家能展現良好的風度。

陳其邁 民進黨

延伸閱讀

高雄星光水岸公園開放試營運 陳其邁揭幕邀請民眾共歡

陳其邁喊「全面停用」 陳駿季：廚餘養豬不是原罪

台灣氣候行動博覽會登場 陳其邁盼凝聚各界共識

陳其邁提倡「停用廚餘餵豬」 苗栗蒸煮廠業者：投資上億元向誰討？

相關新聞

台灣光復80周年批民進黨媚日 馬英九：兩岸中國人須記取抗戰教訓

今為台灣光復80周年紀念日，前總統馬英九表示，回想80年前，中華民族對抗日本侵略，經過無數浴血奮戰，國軍傷亡300多萬官...

談黨內初選 陳其邁首透露：能在明年1月前協調當然更好

2026高雄市長選舉，國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛看板，被視為競選起手式，民進黨4名選將由誰出線，則尚未定奪，針對黨內...

王鴻薇質疑新台幣改版貼文回響炸鍋 網友挺：砍掉這筆預算

中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，目的在於強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程，新版鈔券預計於主題擇定後兩年半發行...

政府避談台灣光復 洪秀柱：拆掉自己的紀念碑 終將被歷史遺忘

今為台灣光復80周年，國民黨前主席洪秀柱表示，誰還記得原汁原味的味道？一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。

大陸訂台灣光復紀念日 朱立倫：台灣是中華民國光復的

今天是台灣光復節80周年，大陸全國人大常委會第18次會議昨天通過設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定。國民黨主席朱...

同志遊行今登場 蔡英文：不僅是遊行更是信念的展現

第23屆的台灣同志遊行今天登場，前總統蔡英文在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。