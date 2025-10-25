談黨內初選 陳其邁首透露：能在明年1月前協調當然更好
2026高雄市長選舉，國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛看板，被視為競選起手式，民進黨4名選將由誰出線，則尚未定奪，針對黨內初選期程，高雄市長陳其邁對此首度表示，如果能夠在1月之前大家協調，當然更好，不過也必須尊重制度。
陳其邁今早在聯訪表示，民進黨的初選大概在明年1月中，到目前為止，幾位候選人表現都非常有風度，也都紛紛提出他們的城市願景，這是一種良性的競爭，也是君子之爭。但他也提醒，「兄弟競賽，稍微比畫就好」，要真正展現君子之爭的風度。
陳其邁話鋒一轉表示，「如果能夠在1月之前大家協調，當然更好」。不過民主的政黨，候選人產生的方式，也必須尊重制度，所以在這裡給他們最大的祝福。
他說，黨內幾位市長參選人對攸關高雄未來發展，像財政收支劃分法，都提出共同的版本，這對高雄是有利的。所以選擇好的市長候選人，除了要看他政見，他過去對高雄的服務、法案支援，也必須接受市民的檢驗。未來競爭裡，不管是初選還是大選，都希望大家能展現良好的風度。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言