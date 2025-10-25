談黨內初選 陳其邁首透露：能在明年1月前協調當然更好

2026高雄市長選舉，國民黨候選人柯志恩今在旗津懸掛看板，被視為競選起手式，民進黨4名選將由誰出線，則尚未定奪，針對黨內初選期程，高雄市長陳其邁對此首度表示，如果能夠在1月之前大家協調，當然更好，不過也必須尊重制度。

陳其邁今早在聯訪表示，民進黨的初選大概在明年1月中，到目前為止，幾位候選人表現都非常有風度，也都紛紛提出他們的城市願景，這是一種良性的競爭，也是君子之爭。但他也提醒，「兄弟競賽，稍微比畫就好」，要真正展現君子之爭的風度。

陳其邁話鋒一轉表示，「如果能夠在1月之前大家協調，當然更好」。不過民主的政黨，候選人產生的方式，也必須尊重制度，所以在這裡給他們最大的祝福。

他說，黨內幾位市長參選人對攸關高雄未來發展，像財政收支劃分法，都提出共同的版本，這對高雄是有利的。所以選擇好的市長候選人，除了要看他政見，他過去對高雄的服務、法案支援，也必須接受市民的檢驗。未來競爭裡，不管是初選還是大選，都希望大家能展現良好的風度。

