快訊

王鴻薇質疑新台幣改版貼文回響炸鍋 網友挺：砍掉這筆預算

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，目的在於強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程，新版鈔券預計於主題擇定後兩年半發行。圖／聯合報系資料照片
中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，目的在於強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程，新版鈔券預計於主題擇定後兩年半發行。國民黨立委王鴻薇在臉書貼文質疑，大家都在推電子支付，是否有必要花這個錢？貼文不到24小時，不僅有破萬人次按讚，更有近5000則留言回響；多數都不認同央行改版的想法，更批評「老不幹正經事」。

王鴻薇表示，央行預備自2O28年開始，每年花5O億對鈔票進行改版，大家覺得有必要花這個錢嗎?她更質疑，不是都在推電子支付?

留言一出，獲得廣大網友回響。有網友留言表示，「老不幹正經事！把錢用來改善人民生活不是更有意義和重要嗎？」更有網友認為，「國事如麻，多專注在經濟民生可以嗎？勞民傷財就省省吧！」

也有網友表示，「一萬都不肯給的人，動不動要花幾十億的錢，說服誰呢？」還有網友留言說，「不被信任的政府，做這動作是強迫人民買單，根本浪費公帑，紙鈔上面要放什麼？有經過大家討論嗎？也沒有與世界接軌，電子支付沒有讓它更便捷，要說完全沒有政治考量，我個人是絕對不會相信的。」

更多網友表示，「撈錢的方法，花的都是百姓的血汗錢」，「不需要，砍掉這筆預算」，「又找到方法挖人民的錢」，「討厭民進黨政府只會浪費公帑無作為無腦」，也有呼籲王鴻薇，「堅決反對搞意識型態A錢，守護人民的荷包，委員要加油把關，辛苦了！」

不過，對於用電子支付取代實體鈔票，也有網友質疑，「現在電子支付也不敢用了，用太多帳戶會被鎖」，也有網友批評，「利委要推將來被駭客私吞銀行只能二手一攤沒輒，就別哭天喊地？」

