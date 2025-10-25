快訊

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

黨魁之戰力挺鄭麗文 季麟連神秘軍系基金會有何來歷？

【即時短評】哪種「人民當家作主」才是真光復？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
對岸爭搶台灣光復話語權，國安會諮詢委員黃重諺表示，「只有人民真正的當家作主，才是真正的光復」。圖／聯合報系資料照片
對岸爭搶台灣光復話語權，國安會諮詢委員黃重諺表示，「只有人民真正的當家作主，才是真正的光復」。圖／聯合報系資料照片

今年是台灣光復八十周年中共官方高調紀念，昨天甚至展開法律戰，由全國人大常委會通過將十月廿五日訂為「台灣光復紀念日」，欲以「政權繼承」的論述，取代中華民國光復台灣的史實與搶奪話語權。

對此，國安會諮詢委員黃重諺表示，「只有人民真正的當家作主，才是真正的光復」，暗指大陸連人民都無法當家作主，有何資格談台灣光復？

「人民當家作主」不只是台灣政治人物慣用語，更是中共近年常掛齒、自我標榜的一句話。2017年中共「十九大」報告指出要「用制度體系保證人民當家作主」；2022年中共「二十大」報告再提出「發展全過程人民民主，保障人民當家作主」。甚至，中共中央黨史和文獻研究院於2021年還以總書記習近平為作者，編輯出版《論堅持人民當家作主》一書。

顯然，「人民當家作主」早已被對岸吸納，套個時下青鳥們的流行語，即已成為另類「支語」，卻仍獲黃重諺青睞，用來標榜台灣民主、反擊中共，並藉以闡述什麼才是「真光復」。

不過，這也不是綠營第一次與中共一同使用類似的政治術語或概念。去年底立法院修正通過選罷法、憲訴法、財劃法三項法案，總統賴清德即曾宣示「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，是為日後「大罷免」之濫觴。對照文革時期毛澤東提倡「大民主」，用於對付階級敵人，語境上何其神似？

話說回來，當朝高官既能以「打著紅旗反紅旗」的手法，奚落中共既無民主，即沒資格談台灣光復，卻也不妨反求諸己；既然大家都過光復節，認真想想，台灣人民當家作主了嗎？

自1995年起，中華民國已八次直選總統、三度政黨輪替，台灣人民豈有不能「當家作主」之理？但面對在野黨國會多數，賴總統六月在「團結三講」中卻又昭示全民「不是表決多數贏就可以了，不是這樣喔！」此言還成為年輕人流行的口頭禪。捫心自問，台灣人民真的當家作主了嗎？

易言之，「人民當家作主」既可用來諷刺中共沒資格談光復，也可驗證中華民國是否「光復」了台灣。民進黨靠著中華民國的民主憲政體制而取得執政權，若這是「人民當家作主」無誤，難道還要說「沒有什麼台灣光復節」嗎？

歷史不是斷裂、而是延續的。即便不談國際條約與文件等高深的大學問，台灣光復也是繞不過去的；就算無視中華民國在大陸的歷史、縱使是綠營口中只有76年歷史的「中華民國台灣」，也不會從石頭裡蹦出或者從天而降。

說得好，沒有人民當家作主，就沒有「真光復」；反之，若否認中華民國光復了台灣，又何來人民當家作主的憲政體制？

中共 中華民國台灣 台灣光復八十周年

【即時短評】哪種「人民當家作主」才是真光復？

