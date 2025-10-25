賴清德是「魯莽」領導人？美「時代」雜誌指控

【台灣醒報記者章文台北報導】誰說賴清德總統是「魯莽行事」的領導人？台灣會成為衝突引爆點？針對華府智庫人士在「時代」雜誌投書的說法，外交部24日緊急澄清指出，賴總統多次強調「和平是唯一選項」，中國持續對台文攻武嚇，才是真正破壞台海和平穩定的根源。

「魯莽」的領導人？

在10月底的川習會之前，美國「時代」雜誌（Time）連續刊出3篇台灣與兩岸關係的文章，其中一篇投書作者以「魯莽的領導人（Reckless Leader）」稱呼台灣總統賴清德，並稱台灣已成「全球最危險的引爆點（flashpoint）」。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲計畫主任高登史坦（Lyle Goldstein） 23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌， 指出在中東戰爭與俄烏戰爭持續之際，台灣才是全球最可能引爆大國衝突的「引爆點」。

他指出，台海情勢近來更加不穩，部分原因在於與前任蔡英文總統的穩健、低調相較，賴清德採取較前任更為明確的國家定位論述，並強調台灣主權，導致兩岸關係緊張升高。

提醒華府因應變局

高登史坦主要是提醒華府在處理台海議題時應保持克制與謹慎，避免讓局勢升溫，並將戰略重心放回與日本、南韓、澳洲及菲律賓等條約盟邦的合作，強調美國對台政策應以維護區域穩定為首要目標。

問題是，高登史坦也曾在2016年前總統蔡英文打敗國民黨當選時任總統時，援引中國學者看法，指控蔡英文「親美友日」，稱蔡會比前總統陳水扁帶來更大的麻煩，並誇讚「馬習會」才符合美國利益。而且他也曾在2022年9月接受Podcast徐道輝專訪中聲稱，在他課堂上的台灣海軍軍官認定台灣屬於中國，且肯定香港的一國兩制，是台灣可以思考的方向。

「時代」立場不利台灣

在「時代」近日刊登的3篇與台灣有關文章，除前述投書外，有一則為該刊記者報導台灣面臨地緣政治風險與戰爭威脅的準備等。而另一篇題為「川普可以如何避免台海戰爭」的投書，則出自中國解放軍退役軍官、現任中國清華大學戰略與安全研究中心研究員周波。

周波在文中的言論與前述投書有所唱和，包括聲稱川普拒絕允許賴清德過境紐約的決定是「正確的一步」，並稱台海是唯一可能引發美中全面衝突的議題。他建議川普若要維持和平，應防止台灣領導人藉過境「試探美方」、限制美官員對中國的激進言論、撤回駐台美軍顧問，並鼓勵台北重申「九二共識」以恢復兩岸對話。

￼##外交部發表緊急說明



對此，外交部24日緊急發布新聞稿指出，我國政府一向以負責任的態度，堅定守護台海和平與穩定現狀，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策；台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

外交部指出，賴總統已多次強調「和平是唯一的選項」，而維持台海現狀則是台灣的一貫立場與國際社會的共同共識。不過，外交部強調，中國對台持續的文攻武嚇，包括軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰等手段，才是真正破壞台海和平穩定的根源。

一位不願具名的國安人士則強調，高登史坦的觀點與7大工業國（G7）為首的國際主流看法南轅北轍，因為最近數年來G7的共識，都是強烈關切中國在東海、台海、南海破壞穩定的行為」，他直指，「當下國際民主陣營的共識，魯莽的領袖通常是指習近平，不會是賴清德。」

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦