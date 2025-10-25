聽新聞
0:00 / 0:00

時代雜誌：美須警惕賴清德魯莽行徑！我外交部回應了

聯合報／ 編譯周辰陽、記者李人岳／綜合報導
美國時代雜誌專文寫道，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，質疑賴總統是「魯莽的領袖」。圖為民眾觀看時代雜誌網頁。記者陳正興／攝影
美國時代雜誌專文寫道，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，質疑賴總統是「魯莽的領袖」。圖為民眾觀看時代雜誌網頁。記者陳正興／攝影

美國時代雜誌廿三日刊登華府智庫「國防重點」主任高德斯坦專文。他示警說，台灣是當今全球最危險的衝突引爆點，美國必須警惕台灣領袖賴清德的「魯莽行徑」。

高德斯坦批評，賴總統高調宣示台灣主權，北京視之為挑釁；華府應審慎處理台灣問題，必要時對他提出警告，並將戰略重心回到美國在太平洋真正的條約盟友，即日本、南韓、澳洲和菲律賓。高德斯坦強調，台灣並非美國核心的國安利益，不值得為此冒著與中國爆發災難性戰爭的風險。

北京一旦採取武統，恐引發螺旋式升級，使美中爆發衝突，動用核武的可能性令人不安。美國過去屢因亞洲民族主義而陷入困境，如今更應審慎行事。高德斯坦認為，賴總統與行事更謹慎的前總統蔡英文不同；她傾向淡化任何關於台獨地位措辭，賴總統則透過一連串演說，明顯傾向追求正式獨立。

高德斯坦說，台灣今年舉行的漢光演習採多項創新措施，以因應中國日增的軍事威脅，但也暴露出國防策略的偏差。軍事專家主張，鑑於台灣港口與空軍基地勢必成為共軍對台首波攻擊目標，台灣若將資源投入水雷與其他非對稱武器，重心轉向價廉且可分散部署的地面作戰系統，更符合實際需求。

北京顯然正試圖揣摩華府的政策走向。美國總統川普在台灣問題上的態度較審慎，但包括美國國防部長赫塞斯的部分，川普政府高官則採明顯鷹派立場，而與北京交往數十年的美國科技富豪馬斯克已淡出白宮決策核心。

高德斯坦提到，台灣對中國是核心利益，而軍事力量的對比日益傾向中國。美國領袖不應猶豫，也許用私下警告方式，遏制明顯魯莽的賴總統。

外交部強調，賴總統多次強調「和平是唯一的選項」，維持台海現狀也是國際社會共同共識。我國政府一向以負責任的態度，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策。台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

賴清德 外交部 川普

延伸閱讀

紅布又不聽話？賴清德為伸港福安宮揭匾 紅布尷尬卡住3分鐘

時代雜誌批賴總統「魯莽的領導人」 外交部：負責任維持台海穩定

影／賴清德參觀台灣設計展 期許從彰化製造邁向「彰化設計」

影／循環經濟論壇落幕 賴清德：下次應全穿循環經濟產品做的衣服

相關新聞

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

民進黨台南市長初選白熱化，兩組擬參選人立委林俊憲、陳亭妃將在明年一月以全民調決勝負，據掌握，一份由趨勢民調在10月底所做...

陳以信爭取台南市長提名 謝龍介自曝期待1事：初選我會贏

國民黨前立委陳以信今下午在臉書宣布，爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。國民黨立委謝龍介回應，民進黨初選不公種種負面...

藍白合？黃國昌表態若李四川更強「願意全力輔選」 侯友宜回應

民眾黨主席黃國昌昨天在網紅「館長」陳之漢節目中表示，希望有機會參選2026年新北市長，若透過公平、公開機制後，大家覺得台...

利用台人精神信仰？報告解析中共支持的「宗教交流」 背後目的為這事

台灣資訊環境研究中心（IORG）近日發表報告，指中共官方支持下的「兩岸宗教交流」於2024年至少舉辦116場活動，有40...

時代雜誌：美須警惕賴清德魯莽行徑！我外交部回應了

美國時代雜誌廿三日刊登華府智庫「國防重點」主任高德斯坦專文。他示警說，台灣是當今全球最危險的衝突引爆點，美國必須警惕台灣...

面對陳以信挑戰 謝龍介3點回應：初選我會贏！明年台南政黨輪替

國民黨前立委陳以信今天宣布投入2026年台南市長選舉，對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介回應表示，黨內出現優秀人才是好事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。