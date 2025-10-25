時代雜誌：美須警惕賴清德魯莽行徑！我外交部回應了

美國時代雜誌廿三日刊登華府智庫「國防重點」主任高德斯坦專文。他示警說，台灣是當今全球最危險的衝突引爆點，美國必須警惕台灣領袖賴清德的「魯莽行徑」。

高德斯坦批評，賴總統高調宣示台灣主權，北京視之為挑釁；華府應審慎處理台灣問題，必要時對他提出警告，並將戰略重心回到美國在太平洋真正的條約盟友，即日本、南韓、澳洲和菲律賓。高德斯坦強調，台灣並非美國核心的國安利益，不值得為此冒著與中國爆發災難性戰爭的風險。

北京一旦採取武統，恐引發螺旋式升級，使美中爆發衝突，動用核武的可能性令人不安。美國過去屢因亞洲民族主義而陷入困境，如今更應審慎行事。高德斯坦認為，賴總統與行事更謹慎的前總統蔡英文不同；她傾向淡化任何關於台獨地位措辭，賴總統則透過一連串演說，明顯傾向追求正式獨立。

高德斯坦說，台灣今年舉行的漢光演習採多項創新措施，以因應中國日增的軍事威脅，但也暴露出國防策略的偏差。軍事專家主張，鑑於台灣港口與空軍基地勢必成為共軍對台首波攻擊目標，台灣若將資源投入水雷與其他非對稱武器，重心轉向價廉且可分散部署的地面作戰系統，更符合實際需求。

北京顯然正試圖揣摩華府的政策走向。美國總統川普在台灣問題上的態度較審慎，但包括美國國防部長赫塞斯的部分，川普政府高官則採明顯鷹派立場，而與北京交往數十年的美國科技富豪馬斯克已淡出白宮決策核心。

高德斯坦提到，台灣對中國是核心利益，而軍事力量的對比日益傾向中國。美國領袖不應猶豫，也許用私下警告方式，遏制明顯魯莽的賴總統。

我外交部強調，賴總統多次強調「和平是唯一的選項」，維持台海現狀也是國際社會共同共識。我國政府一向以負責任的態度，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策。台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

