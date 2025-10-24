賴總統強調將讓國家更安全 發展經濟以照顧全國民眾

賴清德總統24日下午前往彰化「伸港福安宮」參香祈福暨致贈匾額「霖雨厚澤」，也向鄉親說明各項國政，強調政府會讓國家更安全、並持續發展經濟與照顧全國民眾，期盼與國人共同打拚，讓臺灣更好。

賴總統致詞時表示，此行前來伸港福安宮參拜，主要感謝媽祖護境安民的神恩，並祈求臺灣風調雨順、國泰平安，也感謝鄉親支持，讓他和蕭美琴副總統有機會一起團結奮鬥，共同推動國家進步。

賴總統談到，從蔡總統至他上任以來，今年是第10年，主要推動的工作有三項：首先是讓國家更安全，臺灣面臨中國持續以軍機、軍艦侵擾，並在國際上處處打壓阻撓，然而中國的威脅錯不在我方，臺灣更要有勇氣團結一致。因此近幾年來政府持續提高國防預算，不只用於對外軍事採購，同時也發展國防事業，現在臺灣和國際上的國防工業進行合作，未來先進的國防工業將在臺灣規劃設計、生產、製造。換言之，國防預算除了保護國家安全，另方面也會推動產業創新和進步，讓經濟可以進一步發展。另外，臺灣也與全世界站在一起，不是單獨面對中國的威脅，而是全世界共同合作抗中，讓臺灣能夠安全、讓臺海和平穩定，這是讓臺灣更安全的一環。

賴總統說明，第二項工作是發展經濟。民以食為天，發展經濟相當重要，但政府不只著眼科技產業，中小企業、傳統產業同樣重要。像是彰化縣是隱形冠軍的故鄉，無論是自行車、水五金、機械產業、汽車零組件或紡織產業都非常發達。政府同樣照顧傳統產業，特別是面對美國對等關稅，行政院已經提出930億預算要照顧受影響的產業，目前預算已經通過。

有關經濟發展的成果，賴總統進一步說明，蔡前總統8年任內經濟成長率年年進步，股市指數由8千多點攀升至2萬3千多點，漲幅達155%。今年臺灣的經濟成長率也會繼續提升，股市則來到2萬7千多點。所以只要照顧好科技產業和傳統產業的競爭力，未來都可以為臺灣的經濟做出貢獻。經濟越來越好，就業穩定，民眾就可以有更好的生活。

賴總統指出，第三項工作是要好好照顧全國民眾，經濟好、稅收增加，要用來照顧民眾。因此延續蔡前總統開始的「0-6歲國家一起養」政策，家長自己帶0到6歲的小朋友，政府每個月給予育兒津貼第一胎5千元、第二胎6千元、第三胎7千元。0到2歲選擇公共化托育，政府補助第一胎每個月7千元、第二胎8千元、第三胎9千元。送托準公共服務的家庭，每月補助第一胎1萬3千元、第二胎1萬4千元、第三胎1萬5千元。至於2到6歲幼兒就學補助，若就讀公立幼兒園，家長每月只需負擔1千元；非營利幼兒園每月負擔2千元；準公共化幼兒園，家長每月只要負擔3千元。政府一年編列 1,100 億至 1,200 億的預算，照顧0-6歲的小朋友以減輕年輕夫婦負擔。

賴總統進一步說明，政府也推動不論公、私立，高中職一律免學費，私立大專校院學生每年則補助3.5萬元，低收入戶學生再加碼補助2萬元，中低收入戶則再補助1萬5千元。國家希望透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好。個人透過教育促進專業知識改善生活，個人生活好，國家社會才會好。所以國家也重視教育平權，不論居住在都市或鄉間，不論經濟情況，要讓大家想讀書都可以有機會。

賴總統也談到，過去前總統馬英九任內，全國長照據點僅約700多處，前總統蔡英文上任後推動長照2.0，現在政府要推動長照3.0，將投入超過1000億元預算來照顧長輩，主要用於加強推動公立長照機構，至於私立安養機構則予以補助，以減輕民眾負擔。在減稅方面，總統也舉例，單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜合所得稅，全臺灣將有40、50％的民眾免繳綜合所得稅。這就是政府發展經濟、增加稅收來照顧基層。

最後，賴總統說，彰化是臺灣民主聖地，對臺灣非常重要，感謝彰化鄉親的貢獻，此行簡單進行國政說明，並希望大家可以團結在一起，共同守護臺灣安全、共同努力拚經濟，讓臺灣更好、更繁榮。

商品推薦