面對陳以信挑戰 謝龍介3點回應：初選我會贏！明年台南政黨輪替
國民黨前立委陳以信今天宣布投入2026年台南市長選舉，對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介回應表示，黨內出現優秀人才是好事，他樂見競爭，也強調「初選我會贏，明年台南政黨輪替！」
謝龍介回應全文：
本黨陳以信同志宣布角逐台南市長，我以下三點回應：
一、做為國民黨從政黨員，相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，我絕對配合，台南市政黨輪替，2028年政黨輪替，是全黨上下一致的目標，別無懸念。
二、做為國民黨台南市黨部主委，我一直將發掘，培養，拉拔年輕人，當成我最重要的使命，甚至重於個人政治生涯。因此，樂見像以信這樣，學經歷俱佳，又有服務熱誠與責任感的台南人才，挺身而出，投身政治，服務故鄉。此刻，我既感佩又喜悅。
三、做為同樣有意角逐下屆台南市長的參賽者，我更期待能與同志們打一場高水準高格調的初選，特別是此時，我們尊敬的對手民進黨，聖心獨斷，初選不公種種負面消息甚囂塵上，國民黨正好可以作為對照組，供台南市民公評，我樂觀其成。
黨內頭角崢嶸，總是好事。
初選我會贏，明年，台南政黨輪替！
