快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合？黃國昌表態若李四川更強「願意全力輔選」 侯友宜回應

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜(圖左4)今表示，黨跟黨的合作最重要還是要有共同的價值跟想法，並非只是單純選票考量。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜(圖左4)今表示，黨跟黨的合作最重要還是要有共同的價值跟想法，並非只是單純選票考量。圖／新北市政府提供

民眾黨主席黃國昌昨天在網紅「館長」陳之漢節目中表示，希望有機會參選2026年新北市長，若透過公平、公開機制後，大家覺得台北市副市長李四川更強，「我二話不說保證全力輔選」。新北市長侯友宜今回應，黨跟黨的合作最重要還是要有共同的價值跟想法，並非只是單純選票考量。

媒體問侯友宜，是否擔心若黃國昌禮讓藍營選市長，未來新北議員提名會變成民眾黨談判的籌碼？侯回應，黨與黨合作要有共同的價值與想法，這才是最主要的一個主軸，並非單純只為選票，任何方式都要非常公開跟透明，彼此間要能夠有這樣的價值跟理念，才能夠繼續往前走。

民眾黨 黃國昌 侯友宜 陳之漢 李四川

延伸閱讀

議員曝秘密基地是「它」 已經帶輝達看過？北市引李四川這4字回應

藍推停砍公教年金…黃國昌：是該檢討 為何沒人願意當老師？

岳父建案週刊爆違法！黃國昌：潑糞不成 連妻子、小姨跟岳父都攻擊

黃國昌否認小姨子出資凱思喊告 鏡週刊：將提誣告

相關新聞

時代雜誌批賴總統「魯莽的領導人」 外交部：負責任維持台海穩定

美國時代雜誌專欄文章警告，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」。外交部回應表示，我國...

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

民進黨台南市長初選白熱化，兩組擬參選人立委林俊憲、陳亭妃將在明年一月以全民調決勝負，據掌握，一份由趨勢民調在10月底所做...

爭取代表藍營選台南市長！陳以信發文表決心 若初選贏將邀謝龍介入團隊

國民黨前立委陳以信今下午在臉書上發長文宣布，爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。如果他初選贏，他一定會邀請國民黨立委...

陳以信爭取台南市長提名 謝龍介自曝期待1事：初選我會贏

國民黨前立委陳以信今下午在臉書宣布，爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。國民黨立委謝龍介回應，民進黨初選不公種種負面...

陸紀念台灣光復 黃重諺：人民當家作主才是真正光復

明天（15日）是台灣光復節，中國大陸將舉行「紀念台灣光復80周年大會」。我國安會諮詢委員黃重諺今天表示，共產黨很愛對台灣...

政院訂定公務員違規赴陸懲處建議 翁曉玲：沒效果又擾民

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，明確違規赴陸懲處額度。國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。