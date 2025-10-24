藍白合？黃國昌表態若李四川更強「願意全力輔選」 侯友宜回應

民眾黨主席黃國昌昨天在網紅「館長」陳之漢節目中表示，希望有機會參選2026年新北市長，若透過公平、公開機制後，大家覺得台北市副市長李四川更強，「我二話不說保證全力輔選」。新北市長侯友宜今回應，黨跟黨的合作最重要還是要有共同的價值跟想法，並非只是單純選票考量。

媒體問侯友宜，是否擔心若黃國昌禮讓藍營選市長，未來新北議員提名會變成民眾黨談判的籌碼？侯回應，黨與黨合作要有共同的價值與想法，這才是最主要的一個主軸，並非單純只為選票，任何方式都要非常公開跟透明，彼此間要能夠有這樣的價值跟理念，才能夠繼續往前走。

