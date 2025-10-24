聽新聞
0:00 / 0:00
陳以信爭取台南市長提名 謝龍介自曝期待1事：初選我會贏
國民黨前立委陳以信今下午在臉書宣布，爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。國民黨立委謝龍介回應，民進黨初選不公種種負面消息甚囂塵上，國民黨正好可以作為對照組，供台南市民公評，他樂觀其成。黨內頭角崢嶸，總是好事。初選他會贏，明年台南政黨輪替。
針對陳以信宣布爭取國民黨提名，競選台南市長，謝龍介予以三點回應。他說，作為國民黨從政黨員，相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，他絕對配合，台南市政黨輪替，2028年政黨輪替，是全黨上下一致的目標，別無懸念。
謝龍介表示，作為國民黨台南市黨部主委，他一直將發掘，培養，拉拔年輕人，當成他最重要的使命，甚至重於個人政治生涯。因此，樂見像陳以信這樣，學經歷俱佳，又有服務熱誠與責任感的台南人才，挺身而出，投身政治，服務故鄉。此刻，他既感佩又喜悅。
謝龍介說，作為同樣有意角逐下屆台南市長的參賽者，他更期待能與同志們打一場高水準高格調的初選，特別是此時，尊敬的對手民進黨，聖心獨斷，初選不公種種負面消息甚囂塵上，國民黨正好可以作為對照組，供台南市民公評，他樂觀其成。黨內頭角崢嶸，總是好事。初選他會贏，明年，台南政黨輪替。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言