陳以信爭取台南市長提名 謝龍介自曝期待1事：初選我會贏

國民黨前立委陳以信今下午在臉書宣布，爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。國民黨立委謝龍介回應，民進黨初選不公種種負面消息甚囂塵上，國民黨正好可以作為對照組，供台南市民公評，他樂觀其成。黨內頭角崢嶸，總是好事。初選他會贏，明年台南政黨輪替。

針對陳以信宣布爭取國民黨提名，競選台南市長，謝龍介予以三點回應。他說，作為國民黨從政黨員，相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，他絕對配合，台南市政黨輪替，2028年政黨輪替，是全黨上下一致的目標，別無懸念。

謝龍介表示，作為國民黨台南市黨部主委，他一直將發掘，培養，拉拔年輕人，當成他最重要的使命，甚至重於個人政治生涯。因此，樂見像陳以信這樣，學經歷俱佳，又有服務熱誠與責任感的台南人才，挺身而出，投身政治，服務故鄉。此刻，他既感佩又喜悅。

謝龍介說，作為同樣有意角逐下屆台南市長的參賽者，他更期待能與同志們打一場高水準高格調的初選，特別是此時，尊敬的對手民進黨，聖心獨斷，初選不公種種負面消息甚囂塵上，國民黨正好可以作為對照組，供台南市民公評，他樂觀其成。黨內頭角崢嶸，總是好事。初選他會贏，明年，台南政黨輪替。

