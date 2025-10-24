利用台人精神信仰？報告解析中共支持的「宗教交流」 背後目的為這事

台灣資訊環境研究中心（IORG）近日發表報告，指中共官方支持下的「兩岸宗教交流」於2024年至少舉辦116場活動，有40間台灣寺廟、約1.6萬台灣人次赴中與會；中共利用媽祖等台灣社會重要精神信仰，塑造中國利益世界觀，為統一台灣增加正當性。

IORG近日發表週報，主題為2024年中共官方支持下的兩岸宗教交流，採人機協作方式解析中共中央台灣工作辦公室所屬「中國台灣網」發布文本內容，列舉2024年116場「中國涉台宗教交流活動」，整理、歸納活動祭祀主題、空間與時間分布，以及台灣人參與情形。

IORG指出，這116場交流活動的祭祀主題，最多的是媽祖29場、宗族先祖27場、黃帝7場、關公5場等，而交流活動有超過半數在福建省舉行，參與人次破千人的2場活動，則是位於福建省湄洲媽祖「祖廟」舉辦的祭祀活動，「臨海、近台、神祇出生」為交流活動常見省分特徵。

IORG分析，至少有86個台灣組織被中國台灣網具名提及，其中有40間寺廟（39間廟宇及1間佛寺），45個協會、宗親會等社會團體，以及1間媒體，寺廟以主祀媽祖、玄天上帝最多。

IORG表示，按民間組織所在縣市分類，以台中市的數量最多、共16個，其次是台北市13個、桃園市與新北市各9個。按寺廟所在縣市分類，數量最多是台中市10間，其次是彰化縣5間，再次是台南市4間。

IORG分析，中共官宣利用媽祖、黃帝、炎帝、關公、鄭成功、宗族先祖等重要信仰，強化中國利益世界觀，例如媽祖在中共官宣是強調兩岸「神同源、人同根、文同脈」，台灣民眾到湄洲媽祖祖廟是「回家」。

至於黃帝、炎帝，IORG表示，中共官宣強調兩岸同屬炎黃子孫、血濃於水，而鄭成功在中共官宣凸顯為收復台灣的貢獻，並批評民進黨政府「利用鄭成功建構台獨史觀」，宗族先祖在中共官宣強調宗親會及名人赴宗祭祖是「尋根」。

IORG指出，中共堅持無神論，長期侵害宗教自由，同時以宗教掩護政治，利用台灣重要精神信仰、文化習俗作為工具，透過涉台宗教交流活動實體連結特定台灣人士、寺廟、社會團體，增加其對台影響力。

IORG提到，中共持續以宗教交流掩護政治宣傳，強化符合中國利益的世界觀，意欲為其「統一台灣」擴張野心增加正當性，將台灣認同說成是「民進黨當局」的「台獨史觀」，將台灣民選政府各項基於台灣主體性、民主正當性的兩岸政策，說成是「民進黨當局」的「政治操作」、「阻礙兩岸交流及和平發展」。

