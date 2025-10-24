陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

快訊

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

妙齡女陳屍浴室前 檢方相驗驚覺「說詞1疑點」當場下令逮捕同住好友

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立委陳亭妃（左）、立委林俊憲（右）。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選白熱化，兩組擬參選人立委林俊憲陳亭妃將在明年一月以全民調決勝負，據掌握，一份由趨勢民調在10月底所做內參民調，和國民黨台南市長擬參選人謝龍介對比，陳亭妃大幅領先謝龍介29.6個百分點，林俊憲則領先謝15.2個百分點。

民進黨台南市長自從聚焦在兩組擬參選人後，陳亭妃民調維持穩定領先。林俊憲陣營呼籲國民黨勿介入民進黨初選，民進黨要團結，台南鄉親也應該看清楚，誰和國民黨走得比較近；陳亭妃也打出團結牌，強調黨內是競爭不是鬥爭，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。

據掌握，對比式民調結果顯示，林俊憲對比國民黨謝龍介，林俊憲獲得了46.6%台南市民支持，領先謝龍介的31.4%，雙方差距15.2個百分點；陳亭妃對比國民黨謝龍介，陳亭妃獲得了52.1%台南市民支持，領先謝龍介的22.5%，雙方差距29.6個百分。在對比式民調中，陳亭妃比林俊憲多贏了對手14.4個百分點。

陳亭妃表示，對於民調都尊重，會盡力爭取台南市民支持。林俊憲辦公室表示，他們的內參民調顯示，黨內雙方支持度已進入誤差範圍，差距正快速縮小，這代表市民對他們提出的政策與努力，都看在眼裡、放在心上，接下來會推出更具體、讓市民有感的社福政策，持續爭取認同。

該份調查是趨勢民調在10月21至22日，採用電話調查隨機抽樣方式進行，共計完成1084個有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.98個百分點，調查依據內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡與教育程度進行加權。

