紀念光復節80周年 民間團體重現台灣光復受降典禮

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

光復節前夕，多個民間團體今天在台北市中山堂舉辦「慶祝抗戰勝利暨台灣自日本殖民光復80周年感恩紀念會」。活動中除了邀請重演團體重現80年前的台灣光復受降典禮；也邀請專家學者座談，回顧台灣從日據殖民社會、歷經戰後的重建，成為亞洲四小龍的歷史。

台灣光復80周年前夕，「全球華人紀念抗日協會」等團體，在當年舉辦受降典禮的中山堂光復廳舉辦「慶祝抗戰勝利暨台灣自日本殖民光復80周年感恩紀念會」。

活動首先請到國內軍事重演團體，重現80年前10月25日的台灣光復受降典禮，演出人員分別扮演行政長官陳儀等中方代表及日本末任總督安藤利吉等雙方代表，安藤利吉在典禮中簽署降書，最後由陳儀發表正式廣播，宣布「從中華民國34年10月25日起，台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖，所有一切土地、人民、政事皆以置於中華民國政府的主權之下」。

主辦單位並邀請曾是「台灣少年團」成員之一的曾東昇以及多位曾參與登步島戰役、古寧頭戰役的抗戰老兵，分享回顧參與抗戰及保衛台灣的經歷，同時也邀請合唱團體演唱「抗敵歌」、「凱旋歌」等抗戰歌曲，為活動增添珍貴的歷史記憶與精神傳承。

活動中同時邀請多位學者專家進行專題座談，包括蔣渭水文化基金會董事蔣朝根，主講蔣渭水與台灣文化民主運動；作家丘秀芷講述光復前後教育體制的轉變；國防醫學院退休教授何邦立講述戰後國防醫學院創院院長林可勝對戰時醫學的貢獻；史學者楊維真、李君山則回顧歷抗戰與台灣的歷史。同時也請到前駐瑞典大使魯炳炎回顧台灣從戰後一片廢墟成為亞洲四小龍的歷程。

主辦單位表示，透過重現台灣光復受降典禮，回顧台灣自日據到戰後重建成亞洲四小龍的歷史，不僅重現歷史，紀念前輩的犧牲奉獻，更是文化記憶的延續，並且凝聚社會對歷史的尊重與和平的珍惜。

抗戰勝利 台灣光復 蔣渭水 中華民國 光復節

