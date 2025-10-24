快訊

紀念台灣光復80週年 再現受降典禮場景

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，開場由台灣軍事歷史重演協會重現80年前受降典禮。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，開場由台灣軍事歷史重演協會重現80年前受降典禮。記者林伯東／攝影

台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，開場由台灣軍事歷史重演協會重現80年前受降典禮，並有女記者作家歡唱團與中華民國團結自強協會合唱團演出。現場並邀請蔣朝根、丘秀芷、何邦立、楊維真、李君山、魯炳炎等人進行座談，回顧歷史意義。

台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，現場邀請丘秀芷進行座談，回顧歷史意義。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，現場邀請丘秀芷進行座談，回顧歷史意義。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，女記者作家歡唱團與中華民國團結自強協會合唱團演出。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，女記者作家歡唱團與中華民國團結自強協會合唱團演出。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，女記者作家歡唱團演出。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，女記者作家歡唱團演出。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，現場邀請何邦立進行座談，回顧歷史意義。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，現場邀請何邦立進行座談，回顧歷史意義。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，開場由台灣軍事歷史重演協會重現80年前受降典禮。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，開場由台灣軍事歷史重演協會重現80年前受降典禮。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，邀請抗戰老英雄出席。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，邀請抗戰老英雄出席。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，現場邀請蔣朝根進行座談，回顧歷史意義。記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會下午在中山堂舉辦「我們勝利了－台灣自日本殖民光復80周年」感恩紀念活動，現場邀請蔣朝根進行座談，回顧歷史意義。記者林伯東／攝影

日本 軍事 中華民國

