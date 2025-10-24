快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

挑戰謝龍介 陳以信宣布爭取國民黨2026台南市長提名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
陳以信宣佈將爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。本報資料照片
陳以信宣佈將爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。本報資料照片

國民黨不分區前立委陳以信今天在臉書宣布，將爭取國民黨提名參選2026年台南市長。他選在台灣光復節前夕拋出宣言，強調「光復台南」是藍營20多年未竟的目標，盼藉此凝聚支持力量，為國民黨在台南重返執政開啟新局。

由於國民黨不分區立委謝龍介被視為2026年台南市長人選，陳以信此舉有挑戰之意，陳以信說知道謝龍介有參選規畫，但表示「可以來初選！」讓市民來決定誰是國民黨最合適的人選？誰又是藍綠人選中最適合擔任台南市長的人？

陳以信坦言，早在4年前就曾被地方與中央黨部徵詢市長人選意願，當時因謝龍介宣布參選而退居幕後。如今他主動宣布投入選戰，並表明希望與謝龍介初選，接受市民檢驗，「讓市民決定誰最適合代表國民黨參選市長」。

他強調，初選應是一場君子之爭，「不僅能豐富國民黨市政論述，也讓市民看到國民黨多元人才與執政準備。」若贏得初選，將邀請謝龍介共同組隊競選、共治台南；若敗選，則全力相挺。

陳以信指出，擔任立委回到故鄉後，深刻感受到藍營支持者對翻轉台南的期待。2024年返鄉參選立委雖落敗，但那段歷練成為再出發的養分，「我有責任心，也有使命感，願全心全力投入這場光復台南的聖戰。」並宣布明（25）日上午10點25分，將在東區服務處舉行媒體說明會，公開競選主視覺。

事前是否與黨中央溝通，陳以信說「沒有報告朱立倫主席，也未告知鄭麗文主席當選人。」但他強調，國民黨是尊重制度的政黨，「健康的黨內競爭，將可帶給國民黨嶄新的論述與新生的動力。」

國民黨不分區立委 陳以信 謝龍介 朱立倫 鄭麗文

延伸閱讀

爭取代表藍營選台南市長！陳以信發文表決心 若初選贏將邀謝龍介入團隊

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

原來是新聞／鄭麗文不怕被抹紅 無視民眾「恐中」或將苦了黨內同志

鄭麗文拿下最高票！國民黨主席選舉台南投票率約3成 謝龍介這樣說

相關新聞

時代雜誌批賴總統「魯莽的領導人」 外交部：負責任維持台海穩定

美國時代雜誌專欄文章警告，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」。外交部回應表示，我國...

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

民進黨台南市長初選白熱化，兩組擬參選人立委林俊憲、陳亭妃將在明年一月以全民調決勝負，據掌握，一份由趨勢民調在10月底所做...

爭取代表藍營選台南市長！陳以信發文表決心 若初選贏將邀謝龍介入團隊

國民黨前立委陳以信今下午在臉書上發長文宣布，爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。如果他初選贏，他一定會邀請國民黨立委...

陳以信爭取台南市長提名 謝龍介自曝期待1事：初選我會贏

國民黨前立委陳以信今下午在臉書宣布，爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。國民黨立委謝龍介回應，民進黨初選不公種種負面...

陸紀念台灣光復 黃重諺：人民當家作主才是真正光復

明天（15日）是台灣光復節，中國大陸將舉行「紀念台灣光復80周年大會」。我國安會諮詢委員黃重諺今天表示，共產黨很愛對台灣...

政院訂定公務員違規赴陸懲處建議 翁曉玲：沒效果又擾民

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，明確違規赴陸懲處額度。國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。