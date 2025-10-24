挑戰謝龍介 陳以信宣布爭取國民黨2026台南市長提名

國民黨不分區前立委陳以信今天在臉書宣布，將爭取國民黨提名參選2026年台南市長。他選在台灣光復節前夕拋出宣言，強調「光復台南」是藍營20多年未竟的目標，盼藉此凝聚支持力量，為國民黨在台南重返執政開啟新局。

由於國民黨不分區立委謝龍介被視為2026年台南市長人選，陳以信此舉有挑戰之意，陳以信說知道謝龍介有參選規畫，但表示「可以來初選！」讓市民來決定誰是國民黨最合適的人選？誰又是藍綠人選中最適合擔任台南市長的人？

陳以信坦言，早在4年前就曾被地方與中央黨部徵詢市長人選意願，當時因謝龍介宣布參選而退居幕後。如今他主動宣布投入選戰，並表明希望與謝龍介初選，接受市民檢驗，「讓市民決定誰最適合代表國民黨參選市長」。

他強調，初選應是一場君子之爭，「不僅能豐富國民黨市政論述，也讓市民看到國民黨多元人才與執政準備。」若贏得初選，將邀請謝龍介共同組隊競選、共治台南；若敗選，則全力相挺。

陳以信指出，擔任立委回到故鄉後，深刻感受到藍營支持者對翻轉台南的期待。2024年返鄉參選立委雖落敗，但那段歷練成為再出發的養分，「我有責任心，也有使命感，願全心全力投入這場光復台南的聖戰。」並宣布明（25）日上午10點25分，將在東區服務處舉行媒體說明會，公開競選主視覺。

事前是否與黨中央溝通，陳以信說「沒有報告朱立倫主席，也未告知鄭麗文主席當選人。」但他強調，國民黨是尊重制度的政黨，「健康的黨內競爭，將可帶給國民黨嶄新的論述與新生的動力。」

