陸紀念台灣光復 黃重諺：人民當家作主才是真正光復

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國安會諮詢委員黃重諺。圖／聯合報系資料照片
明天（15日）是台灣光復節，中國大陸將舉行「紀念台灣光復80周年大會」。我國安會諮詢委員黃重諺今天表示，共產黨很愛對台灣人說教，要台灣人感恩，非得記得「抗戰」、記得「光復」，不然就貼個「戀殖」、「皇民」；但他強調，沒有真正的自由民主，就沒有真正的解放，只有人民真正的當家作主，才是真正的光復，「台灣人沒有虧欠中國人」。

中國大陸今年持續藉「三個八十年」紀念舉行系列對台統戰活動，以對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年，在國際上進行法律戰、歷史論述戰，強化「台灣是中國不可分割的一部分」。此外，陸方預計舉行「紀念台灣光復80周年大會」，國台辦日前表示，將邀請包括台灣民眾在內的各界代表人士出席。

黃重諺在臉書表示，共產黨很愛對台灣人說教，特別一副要台灣人感恩，非得記得「抗戰」、記得「光復」，不然就貼你個「戀殖」、「皇民」，那股「非得要」的勁，讓他們就是連「紀念二次世界大戰勝利」這樣國際通用的體法也不行，就是牢記「團結必勝，侵略必敗」的二戰精神也不行，九三那天就是連俄、中領導人一起在天安門城樓上討論器官移植的影音給全球直播，只因為不是自己這場閱兵要的主旋律，於是四處對國際媒體說要採取法律行動，逼著人家下架。共產黨的「和平」，顯然和習慣在民主空氣裡吐納的我們差距很大。

黃重諺說，不過，歷史是這樣的，即便是把「八年抗戰」改成了「十四年抗戰」，共產黨很努力的嘗試在現實以外，用「穿梭劇」的方式增加一點自己在這段歷史裡的存在，「但根本的問題是，不是你們參與了多少，而是這場抗戰結束後，你們給中國人民帶來了什麼？！這，才是問題的本質。」

黃重諺說，「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」，中國人民在二戰時期對抗當年軸心國日本侵略的歷史，絕對是世界二戰史中最感動人的篇章之一，但就當中國人民以千萬以上傷亡結束了這場戰爭，原本心裡相信著勝利之後，即將而來的是等了好久的實行民主憲政，是盼了多年的自由和繁榮，但沒想到迎接他們的，是共產黨緊接著發動更劇烈的內戰，而他們把這場內戰稱作「解放」。

黃重諺指出，直到1949年，中國真的「解放」了，這場內戰四年死傷的人數數以百萬計，而「解放」後的每一天，等在中國人民面前的，沒有原先期待的民主行憲，而是1951年開始的「三反五反」，然後是隨即而來的「大躍進」，跟著來不給喘息的十年「文化大革命」，中國人民一路給折騰的，又是數千萬人的死傷，還有到目前還看不到終點的威權統治。

他表示，於是，就在全世界民主國家素樸但莊嚴的省思二戰結束八十年的這當下，天安門城樓上並肩而坐的，不是當年一起挫敗軸心國的民主友盟，而是侵略烏克蘭的俄羅斯，而是派兵助力俄羅斯侵略烏克蘭的北韓，以及那些心曠神怡的聊著換上新器官，可以活到150歲的獨夫心思。他們說這叫做「慶祝反法西斯暨抗戰勝利80周年」。

黃重諺說，1945那年，海峽這一端，因為千里外一場與他們無關的戰爭淪為殖民地，無辜讓異族統治了半世紀的台灣人，好不容易終於等到了殖民者日本打了敗仗，就要打包走人。原以為等在褪去被殖民者身分之後的新的每一天，迎向自己的，將會是多年來只能在報刊上隔靴搔癢的歐西人權思潮和民主生活的即將實現，以為自己將從被殖民者脫胎換骨成為國家的主人。但沒想到，熬過了作為殖民地的50年之後，隨之而來的，是下一個50年的威權統治，還包括了在當時創下世界最長紀錄的38年戒嚴。

「先說結論，沒有真正的自由民主，就沒有真正的解放，只有人民真正的當家作主，才是真正的光復。」黃重諺說，至於沒有自由民主，又給不起當家作主，本身就是對抵抗侵略的所有忠魂先烈，對現代國家立國宗旨最大褻瀆，那才是真正的可恥，那才是十足的數典忘祖，「而這樣的人以及集團，拿什麼跟我們趾高氣揚！？又怎麼好意思？！」

黃重諺表示，面對歷史，何妨謙卑一些。他也表示，「台灣人沒有虧欠中國人」、「台灣是台灣人的台灣世界的台灣」。

