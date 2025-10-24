時代雜誌批賴總統「魯莽的領導人」 外交部駁：中國才是破壞和平根源

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國雜誌《時代》（Time）23日報導標題直接以「魯莽的領導人（Reckless Leader）」稱呼賴清德總統。對此，外交部強硬回應，我國政府一向以負責任的態度，堅定守護台海和平與穩定現狀，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策。台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

外交部指出，賴總統多次強調，「和平是唯一的選項」，而維持台海現狀則是台灣的一貫立場與國際社會的共同共識。然而，必須指出的是，中國對台持續的文攻武嚇，包括軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰等手段，才是真正破壞台海和平穩定的根源。面對此一外部挑戰與威脅，我國政府將持續強化自我防衛能力與全社會韌性建設，以確保人民安全與民主制度的永續運作，並以此作為維護台海和平與區域穩定的必要準備。

外交部表示，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與理念相近國家合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，為印太地區的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

