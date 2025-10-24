時代雜誌批賴總統「魯莽的領導人」 外交部：負責任維持台海穩定

美國時代雜誌專欄文章警告，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」。外交部回應表示，我國政府一向以負責任的態度，堅定守護台海和平與穩定現狀，並且穩健、理性及務實推動兩岸政策。賴總統也多次強調「和平是唯一的選項」，維持台海現狀也是國際社會共同共識。

「時代雜誌」專欄作者、美國智庫「防衛優先研究中心」亞洲計畫主任高德斯坦撰文警告，台灣是當今全球最危險的衝突引爆點，美國必須警惕台灣領導人賴清德的「魯莽行徑」。他批評賴清德高調宣示台灣主權，激化兩岸緊張，並指出北京視此為挑釁。高德斯坦主張，華府應審慎處理台灣問題，必要時對台領導人提出警告。

外交部表示，我國政府一向以負責任的態度，堅定守護台海和平與穩定現狀，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策。台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。賴清德總統多次強調，「和平是唯一的選項」，而維持台海現狀則是台灣的一貫立場與國際社會的共同共識。

外交部指出，中國對台持續的文攻武嚇，包括軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰等手段，才是真正破壞台海和平穩定的根源。面對此一外部挑戰與威脅，我國政府將持續強化自我防衛能力與全社會韌性建設，以確保人民安全與民主制度的永續運作，並以此作為維護台海和平與區域穩定的必要準備。

外交部重申，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與理念相近國家合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，為印太地區的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

