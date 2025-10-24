鄭麗文公布李乾龍任副主席兼秘書長 王金平：我推薦的

2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平和桃園市長張善政都出席進行專題演講。國民黨主席當選人鄭麗文公布李乾龍將任副主席兼秘書長，王金平受訪表示肯定，他坦承李乾龍是他推薦的，應讓李好好發揮優點。他也為鄭麗文首波人事被質疑不符世代交替緩頰，表示鄭麗文一定會重用很多年輕人、新世代來協助發展黨務。

鄭麗文將於11月1日接任國民黨主席，她日前公布首波人事安排，由李乾龍擔任副主席兼秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。王金平今出席台北論壇舉辦的「2025再造兆元產業科技人文論壇」並發表演說。對是否推薦黨務人事，王金平表示，他只有對鄭麗文說，若要當黨主席，一定要有一位對黨務有經驗、了解台灣各界、掌握台灣政治概況及幫忙募款的人協助，否則憑她一人，沒有辦法規畫很多發展。當時向她推薦李乾龍是不錯的人選，雖然不是完美的，但有很多優點，應讓李乾龍好好發揮優點。

王金平也否認用李乾龍、季麟連不符世代交替，他說，「家有一老，如有一寶」，「家有兩老，更有多寶」。年輕人的角色應該是在其他的職務發揮表現，這不用擔心，鄭麗文一定會重用很多年輕人、新世代來協助發展黨務。他也否認會協助鄭，他沒有任何角色，退休就退休。

關於是否認為鄭麗文會是弱勢黨主席，王金平表示，日前鄭麗文到立法院拜會國民黨團，以當時黨籍立委熱烈歡迎的程度，鄭麗文應該不會是弱勢黨主席。大家都是以黨的生存發展、國家生存發展為念，反而會更加團結合作。 2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平（前排左三）和桃園市長張善政（前排右）都出席進行專題演講。記者邱德祥／攝影 2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平（前排右二）和桃園市長張善政（左二）都出席進行專題演講。記者邱德祥／攝影 2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平和桃園市長張善政（圖）都出席進行專題演講。記者邱德祥／攝影

