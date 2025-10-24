快訊

NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

鄭麗文公布李乾龍任副主席兼秘書長 王金平：我推薦的

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨主席當選人鄭麗文公布李乾龍將任副主席兼秘書長，王金平受訪表示肯定，他坦承李乾龍是他推薦的。記者邱德祥／攝影
國民黨主席當選人鄭麗文公布李乾龍將任副主席兼秘書長，王金平受訪表示肯定，他坦承李乾龍是他推薦的。記者邱德祥／攝影

2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平和桃園市長張善政都出席進行專題演講。國民黨主席當選人鄭麗文公布李乾龍將任副主席兼秘書長，王金平受訪表示肯定，他坦承李乾龍是他推薦的，應讓李好好發揮優點。他也為鄭麗文首波人事被質疑不符世代交替緩頰，表示鄭麗文一定會重用很多年輕人、新世代來協助發展黨務。

鄭麗文將於11月1日接任國民黨主席，她日前公布首波人事安排，由李乾龍擔任副主席兼秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。王金平今出席台北論壇舉辦的「2025再造兆元產業科技人文論壇」並發表演說。對是否推薦黨務人事，王金平表示，他只有對鄭麗文說，若要當黨主席，一定要有一位對黨務有經驗、了解台灣各界、掌握台灣政治概況及幫忙募款的人協助，否則憑她一人，沒有辦法規畫很多發展。當時向她推薦李乾龍是不錯的人選，雖然不是完美的，但有很多優點，應讓李乾龍好好發揮優點。

王金平也否認用李乾龍、季麟連不符世代交替，他說，「家有一老，如有一寶」，「家有兩老，更有多寶」。年輕人的角色應該是在其他的職務發揮表現，這不用擔心，鄭麗文一定會重用很多年輕人、新世代來協助發展黨務。他也否認會協助鄭，他沒有任何角色，退休就退休。

關於是否認為鄭麗文會是弱勢黨主席，王金平表示，日前鄭麗文到立法院拜會國民黨團，以當時黨籍立委熱烈歡迎的程度，鄭麗文應該不會是弱勢黨主席。大家都是以黨的生存發展、國家生存發展為念，反而會更加團結合作。

2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平（前排左三）和桃園市長張善政（前排右）都出席進行專題演講。記者邱德祥／攝影
2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平（前排左三）和桃園市長張善政（前排右）都出席進行專題演講。記者邱德祥／攝影
2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平（前排右二）和桃園市長張善政（左二）都出席進行專題演講。記者邱德祥／攝影
2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平（前排右二）和桃園市長張善政（左二）都出席進行專題演講。記者邱德祥／攝影
2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平和桃園市長張善政（圖）都出席進行專題演講。記者邱德祥／攝影
2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平和桃園市長張善政（圖）都出席進行專題演講。記者邱德祥／攝影

鄭麗文 李乾龍 王金平

延伸閱讀

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

原來是新聞／鄭麗文不怕被抹紅 無視民眾「恐中」或將苦了黨內同志

AIT賀當選國民黨主席 鄭麗文：盼保持密切、建設性合作關係

藍白大團結？鄭麗文多次送暖柯文哲 白委感動：點滴在心頭

相關新聞

時代雜誌批賴總統「魯莽的領導人」 外交部：負責任維持台海穩定

美國時代雜誌專欄文章警告，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」。外交部回應表示，我國...

政院訂定公務員違規赴陸懲處建議 翁曉玲：沒效果又擾民

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，明確違規赴陸懲處額度。國民黨立委...

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

國民黨準主席鄭麗文公布首波人事，國民黨前秘書長李乾龍將任副主席兼秘書長。立法院前院長王金平今日受訪，對此表示肯定，他坦承...

公務員違法赴陸懲處明年7月上路 游毓蘭：用休假都不行太嚴苛

陸委會9月中發函各縣市政府宣達，中央地方學校公務人員違法赴陸建議懲處原則，及違規赴港澳建議懲處原則，其中違法赴陸懲處較嚴...

卓榮泰：交通建設做好 產業才能發展

國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程今天動土，行政院長卓榮泰表示，未來大南方新矽谷以沙崙為核心，交通建設...

鄭麗文公布李乾龍任副主席兼秘書長 王金平：我推薦的

2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平和桃園市長張善政都出席進行專題演講。國民黨主席當選人鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。