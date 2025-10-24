快訊

政院訂定公務員違規赴陸懲處建議 翁曉玲：沒效果又擾民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，明確違規赴陸懲處額度。國民黨立委吳宗憲表示，這是2026、2028兩次大選打「抗中保台」牌前的鋪陳。國民黨立委翁曉玲表示「小題大作」，直言不會有效果又擾民，有違反法律保留原則之虞。

陸委會網站公告，公務員赴陸有兩岸條例、作業要點及注意事項等相關規範，全國公務員（不區分職等）應一體遵行。為避免違法（規）事件一再發生，行政院已於本年9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，定自明年7月1日起正式實施。

吳宗憲說，行政院對於自己的公務員如何管理，這是行政院的事情，但現在針對公務員不分層級高低都如此，國家愈走愈專制、不自由，跟民進黨以前追求的背道而馳，常拿某個事件加強管制人民。

吳宗憲表示，可以顯見的是，在2026大選、2028大選，民進黨會繼續狂打抗中保台牌，這就是抗中保台牌前的鋪陳。

翁曉玲說，賴政府就是大幅限縮兩岸人民的往來，對公務員交流問題也是小題大作。過去針對高階公務員，若有赴陸私人行程等，可能還需要做報備或提前申請許可，就中低階公務員沒有這樣的管制，現在看來不分低中高階都這樣管制。她認為不會有效果且又擾民，甚至有違反法律保留原則之虞。

行政院 抗中保台 公務員

相關新聞

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

國民黨準主席鄭麗文公布首波人事，國民黨前秘書長李乾龍將任副主席兼秘書長。立法院前院長王金平今日受訪，對此表示肯定，他坦承...

還選黨主席千萬保證金 羅智強謝陳長文：人生最大幸運

國民黨立委羅智強參選本次國民黨主席，向自己的恩師、律師陳長文借1000萬參選保證金。羅智強今早表示，他將1000萬還給陳...

賴政府積極接觸MAGA陣營力求川普關注 路透：白宮支持

彭博資訊23日報導，隨著美國總統川普與中國大陸國家主席習近平即將會面，台灣賴清德政府積極拉攏「讓美國再次偉大」（MAGA...

公務員違規赴陸懲處建議明年7月1日上路 國小組長未詳述行程都可記過

陸委會9月甫公布修正公務員赴港澳相關規範，陸委會官網悄悄更新，指行政院9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）...

加嚴赴陸申請管制 海巡署遭質疑「越來越接近戒嚴」

海巡署要求基層上網蒐集「誰在罵政府」貼文，引發反彈與外界質疑，海巡當局自我限縮甚至影響所屬同仁權益的作法不只一樁，今年6...

