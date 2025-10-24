賴政府積極接觸MAGA陣營力求川普關注 路透：白宮支持

彭博資訊23日報導，隨著美國總統川普與中國大陸國家主席習近平即將會面，台灣賴清德政府積極拉攏「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營媒體與保守派領袖，試圖博取川普關注台灣議題。路透報導，台北此舉獲得白宮支持。

川普自上任以來，在台灣問題上立場搖擺不定，讓長期以來一直享有華府強力非官方支持的台北方面擔心，即將登場的川習會可能出現川普為了與習近平交易，而以某種形式「出賣」台灣利益的情況。

台灣4名資深官員描述對會談持續存在的不安情緒，並助長質疑華府安全承諾的「疑美論」。他們又表示，台北正透過一切可能的管道對外發聲，力求讓台灣自我防衛的決心能被清楚聽到，特別是MAGA運動的支持者。

一名台灣資深官員說：「台灣所有人都很擔心，而政府的職責是確保那種情況不會發生。」這位官員指的是外界擔心川普可能在川習會中犧牲台灣的利益。

由於缺乏正式外交關係而被拒於白宮門外，賴清德總統及執政團隊一直積極接觸美國保守派媒體，其中包括曾專訪賴清德的播客兼電台主持人賽斯頓（Buck Sexton）。第2位台灣官員表示：「我們不能直接打電話給川普，因此必須找到其他方式與他對話。」

一名美國政府官員透露，川普政府官員曾鼓勵台灣多與「新媒體」互動，以便接觸「真正的美國人」，而非「自由派菁英」。該官員並指出，美台在安全、科技與製造領域擁有深厚的夥伴關係，美國政府也在多層面上與台灣保持「密切而持續的聯繫」。

賽斯頓主持的《The Clay Travis & Buck Sexton Show》訪問賴總統，節目在美國數百家電台播出，他還另外製作一個節目稱讚台灣，並在「X」發文說：「強烈推薦美國人前來拜訪，這裡的人非常喜歡美國。」該貼文獲得超過15萬次瀏覽。第三位台灣官員表示，這次訪問「對台灣非常有利」。

