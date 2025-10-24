卓榮泰：交通建設做好 產業才能發展
國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程今天動土，行政院長卓榮泰表示，未來大南方新矽谷以沙崙為核心，交通建設一定要做好，產業才能發展。
卓榮泰今天出席國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程動土祈福典禮時說，未來大南方新矽谷以沙崙為核心的科技廊帶將逐年完成，沙崙智慧綠能科學城、生態園區及創新大樓將結合成為重要聚點，且延伸到高屏，國際大廠會設廠投資，152項基礎建設也在全國進行。
卓榮泰期待沙崙成為核心，帶動大南方新矽谷全面規劃。他說，交通建設一定要做好，打通任督二脈，讓交通安全順暢，產業才能發展，「讓大台南地區、大南方新矽谷建設逐步完成的起點」，之後再啟發台南下一個階段。
卓榮泰表示，高速公路立體化、鐵路地下化及捷運便捷化等重要建設，將讓台南大進步；行政院9月已核定台南鐵路立體化延伸到永康地區可行性評估，10月也核定台南捷運第1期藍線綜合規劃。
至於7月丹娜絲風災復原，卓榮泰說，特別預算將加速災後復原，總統賴清德也指示加大力道，加快速度，早日完成台南復原工作。
