職安法防霸凌下週審查 法制局促授權子法增歧視言行

行政院會日前通過職安法修正草案防治職場霸凌，立法院衛環委員會擬下週排審。不過立法院法制局提出報告指出，政院版草案對於職場霸凌定義部分用語模糊抽象，建議授權子法列舉認定原則，並納入歧視言行。

近期社會發生多起職場霸凌事件，引發外界關注職場霸凌防治法制不足。為強化勞工保障，行政院會8月通過職業安全衛生法修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明訂職場霸凌定義。職安法修正草案已函請立法院審議，立法院社會福利及衛生環境委員會擬訂於29日審查。

根據政院版草案，職場霸凌是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。

法制局報告指出，政院版草案雖納入職場霸凌定義，但冒犯、冷落、孤立等用語偏抽象，持續性、情節重大的判斷標準模糊，恐導致執法機關、雇主或法院難以作為依據。

法制局建議，勞動部後續可參酌學界、司法實務與國際經驗，對於冒犯、冷落、孤立、情節重大等抽象用語和情形，明確授權子法，並列舉行為樣態及認定原則，避免規範錯置或執行混淆。

另一方面，法制局也提到，公務員人保障法中對於職場霸凌的定義，已明確將歧視言行納入規範，現行就業服務法也明定禁止歧視，但職安法修正草案中定義的職場霸凌，未涵蓋歧視言行，恐導致實務上難以處理以歧視為手段的霸凌，建議將歧視言行納入職場霸凌定義一環。

此外，政院版草案雖明定10名勞工以上的公司，其雇主有防治職場霸凌責任，不過法制局指出，台灣平均每個企業員工數為6.6人，多數屬於中小企業、微型企業，新法恐難以涵蓋所有企業。

因此法制局建議，可增訂條文授權主管機關應協助事項，強化中小企業防治職場霸凌制度，或提供免費或低價協助資源。

