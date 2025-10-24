快訊

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

靠勞保勞退安心退休？月領2萬多「看病都不夠」…3方法避免老後缺錢！

職安法防霸凌下週審查 法制局促授權子法增歧視言行

中央社／ 台北24日電

行政院會日前通過職安法修正草案防治職場霸凌立法院衛環委員會擬下週排審。不過立法院法制局提出報告指出，政院版草案對於職場霸凌定義部分用語模糊抽象，建議授權子法列舉認定原則，並納入歧視言行。

近期社會發生多起職場霸凌事件，引發外界關注職場霸凌防治法制不足。為強化勞工保障，行政院會8月通過職業安全衛生法修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明訂職場霸凌定義。職安法修正草案已函請立法院審議，立法院社會福利及衛生環境委員會擬訂於29日審查。

根據政院版草案，職場霸凌是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。

法制局報告指出，政院版草案雖納入職場霸凌定義，但冒犯、冷落、孤立等用語偏抽象，持續性、情節重大的判斷標準模糊，恐導致執法機關、雇主或法院難以作為依據。

法制局建議，勞動部後續可參酌學界、司法實務與國際經驗，對於冒犯、冷落、孤立、情節重大等抽象用語和情形，明確授權子法，並列舉行為樣態及認定原則，避免規範錯置或執行混淆。

另一方面，法制局也提到，公務員人保障法中對於職場霸凌的定義，已明確將歧視言行納入規範，現行就業服務法也明定禁止歧視，但職安法修正草案中定義的職場霸凌，未涵蓋歧視言行，恐導致實務上難以處理以歧視為手段的霸凌，建議將歧視言行納入職場霸凌定義一環。

此外，政院版草案雖明定10名勞工以上的公司，其雇主有防治職場霸凌責任，不過法制局指出，台灣平均每個企業員工數為6.6人，多數屬於中小企業、微型企業，新法恐難以涵蓋所有企業。

因此法制局建議，可增訂條文授權主管機關應協助事項，強化中小企業防治職場霸凌制度，或提供免費或低價協助資源。

職場霸凌 行政院 立法院

延伸閱讀

台東員警勤務中赴健身房運動 涉違法遭移送偵辦

台東健身帥警員疑違反勤務紀律至健身房運動 遭調查移送法辦

傳刑事局駐外聯絡官遭霸凌 一周就完成調查？刑事局：依程序調查無不公

嘉縣國中生遭4同學長期霸凌 獲判賠近10萬元

相關新聞

時代雜誌批賴總統「魯莽的領導人」 外交部：負責任維持台海穩定

美國時代雜誌專欄文章警告，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」。外交部回應表示，我國...

政院訂定公務員違規赴陸懲處建議 翁曉玲：沒效果又擾民

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，明確違規赴陸懲處額度。國民黨立委...

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

國民黨準主席鄭麗文公布首波人事，國民黨前秘書長李乾龍將任副主席兼秘書長。立法院前院長王金平今日受訪，對此表示肯定，他坦承...

公務員違法赴陸懲處明年7月上路 游毓蘭：用休假都不行太嚴苛

陸委會9月中發函各縣市政府宣達，中央地方學校公務人員違法赴陸建議懲處原則，及違規赴港澳建議懲處原則，其中違法赴陸懲處較嚴...

卓榮泰：交通建設做好 產業才能發展

國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程今天動土，行政院長卓榮泰表示，未來大南方新矽谷以沙崙為核心，交通建設...

鄭麗文公布李乾龍任副主席兼秘書長 王金平：我推薦的

2025再造兆元產業科技人文論壇今天在台北舉行，立法院前院長王金平和桃園市長張善政都出席進行專題演講。國民黨主席當選人鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。