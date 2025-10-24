還選黨主席千萬保證金 羅智強謝陳長文：人生最大幸運

國民黨立委羅智強參選本次國民黨主席，向自己的恩師、律師陳長文借1000萬參選保證金。羅智強今早表示，他將1000萬還給陳長文，指陳長文就是他最大的貴人。

本次國民黨主席選舉由鄭麗文當選。選舉落幕後，羅智強也將向陳長文借來，當作參選保證金的1000萬元還給陳長文。

羅智強說，黨主席選舉結束後，他在謝票的過程中，一位年輕黨員問他，為國民黨培養了這麼多年輕從政者，替百年政黨注入新血，一直在做、從沒停下，是什麼讓他願意這樣投入？

羅智強稱陳長文為「老師」，他說，陳長文是他人生的貴人。他這一生，常常失敗。但如果說有什麼是他特別幸運的事，大概有兩件，第一，他不怕失敗。跌倒了，再站起來就好；第二，他總在最挫折的時候，遇到願意拉他一把的貴人。陳長文就是他最大的貴人。他在政大法研所修陳長文的課而認識，因為表現不錯，有幸成為老師的助理，一邊攻讀碩士、一邊在老師身邊工作六年。那六年，是他人生最珍貴的養成期。他從老師身上學會了處事的謙和與堅持，也學會了做人應有的厚度與氣度。

羅智強表示，陳長文為他打開機遇之窗。他能成為馬英九總統的發言人，是因為陳老師的推薦。陳長文知道他28歲那年，毅然辭掉穩定的公務員工作，選擇走進政治，是出於一份對理想的執著。於是當2007年馬英九參選總統，需要一位發言人時，陳老師毫不猶豫地推薦了他，為他打開了一扇人生的大門。那時的他，不只是陳長文的學生、助理，更是陳長文的朋友。陳長文欣賞他對公共事務的熱情，也願意傾聽他對時局的想法。陳長文總說：「你要做一個有信念、能改變社會的人。」這句話，他一輩子記在心裡。

羅智強表示，陳長文讓他在絕望中重生。2013年，是他人生最黑暗的一年。他先是因政治風暴辭去總統府副秘書長，一年後又被周玉蔻抹黑為「頂新門神」，成了輿論的箭靶。那段時間，他和家人承受了極大的壓力。許多人對他開始懷疑，但陳長文的信任從未動搖。陳長文不只安慰我，還親自推薦並資助他到美國哈佛大學進修一年。陳長文說：「失敗，是人生最好的老師。它能讓你學會放下、學會放空，重新看見自己。」那一年，他在哈佛重新審視自己，重新認識自己的堅持與脆弱，也終於有時間陪伴太太與女兒。那段日子，讓他重生，也讓他的家更緊密。回台後，深深體會陳長文那句話的意義：「你會感謝，你經歷過的失敗。」

羅智強表示，陳長文讓他懂得「成為別人的貴人」。他幫助年輕人，這是讓他最快樂的事。人生短短數十年，終有一天他也會走下舞台。如果能在有限的時間裡，讓更多正派、有理想的年輕朋友，有能力、有機會為社會貢獻，那就是他報答陳長文最好的方式。陳長文對他從未求回報。他順利時，陳長文為他開心；他低谷時，陳長文伸出援手。他希望在他有能力時，也能成為別人的「陳長文」。

羅智強表示，陳長文的溫言，是他一生的座右銘。這次黨主席選舉，他向陳長文借了1000萬保證金。如今選舉結束，保證金退回，他親手將錢還給陳長文。陳長文笑著說：「選上有選上的責任，沒選上有沒選上的責任。你表現得從容大度。我們師生結緣30年，智強真的很棒！」他聽了，只覺得滿心溫暖。結緣30年，這是他人生最大的幸運。

