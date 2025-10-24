證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

國民黨準主席鄭麗文公布首波人事，國民黨前秘書長李乾龍將任副主席兼秘書長。立法院前院長王金平今日受訪，對此表示肯定，他坦承李乾龍是他推薦的，應讓李好好發揮優點。他也為鄭麗文首波人事被質疑不符世代交替緩頰，表示鄭麗文一定會重用很多年輕人、新世代來協助發展黨務。

鄭麗文將於11月1日接任國民黨主席，她日前公布首波人事安排，由李乾龍擔任副主席兼秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。

王金平今出席台北論壇舉辦的「2025再造兆元產業科技人文論壇」並發表演說。就是否推薦黨務人事，王金平表示，他只有對鄭麗文說，若要當黨主席，一定要有一位對黨務有經驗、了解台灣各界、掌握台灣政治概況及幫忙募款的人協助，否則憑她一人，沒有辦法規畫很多發展。當時他只向她推薦，李乾龍是不錯的人選，雖然不是完美的，但有很多優點，應讓李乾龍好好發揮優點。

王金平也否認用李乾龍、季麟連不符世代交替，他說，「家有一老，如有一寶」，「家有兩老，更有多寶」。年輕人的角色應該是在其他的職務發揮表現，這不用擔心，鄭麗文一定會重用很多年輕人、新世代來協助發展黨務。他也否認會協助鄭，他沒有任何角色，退休就退休。

外傳王金平在選前「暗助」鄭麗文，他說，暗助鄭麗文表示沒有真正支持，在第一線站台，說服別人支持，這才是真正的支持。他在選前鼓勵鄭麗文也是暗助，而台北市前市長郝龍斌來拜會，他鼓勵，也是暗助。郝龍斌、鄭麗文都希望黨壯大團結、重新執政，他也暗助這樣的理念。

對於鄭麗文拋盼會晤中共總書記習近平，王金平表示，二人能見面的話最好，彼此互相溝通，交流意見，營造和平的氛圍跟環境，這是好事情，鄭麗文能夠見到習近平就是好的機會。

關於是否認為鄭麗文會是弱勢黨主席，王金平表示，日前鄭麗文到立法院拜會國民黨團，以當時黨籍立委熱烈歡迎的程度，鄭麗文應該不會是弱勢黨主席。大家都是以黨的生存發展、國家生存發展為念，反而會更加團結合作。

商品推薦