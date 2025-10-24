柯志恩宣布選市長 旗津首面看板宣示光復高雄、旗開得勝

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩宣布將於25日光復節當天在高雄旗津掛上首幅市長競選看板，宣告領軍國民黨高雄隊迎戰2026九合一大選，正式投入高雄市長選舉。

她以光復高雄、「旗」開得勝，有「志」一同為競選主軸，特意選擇上屆得票率最低的旗津作為出發點，寓意以光復節之名，從最艱難之處重新出發，不僅帶有光復高雄政治象徵，也以旗開得勝呼應地名，展現從哪裡跌倒，就從哪裡站起來的決心與自我挑戰的姿態。

柯志恩指出，3年前，她初次南下參選，從陌生面孔到獲得近53萬選票的支持，過程中感受到高雄人的熱情與溫度，這份人情味，是她決定留下、繼續深耕的理由。

柯志恩表示，「旗津是我得票最少的地方，也是我重新出發的地方」希望能帶領有志一同的藍營夥伴，讓這面重新掛起的旗，吹出高雄新氣象。

她強調，旗津是高雄的門面，也是觀光重鎮，更要成為藍軍翻轉的起點，旗開得勝既是口號，也是一種信念，不只是掛上看板，更是掛上責任，讓城市再次閃耀，展現世界雄心，並讓市民看到「這柯，真的不一樣」。

