藍白拚2026 首波3縣市待協調

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰李成蔭／台北報導

迎戰二○二六年直轄市及縣市長選舉，民進黨中執會本周通過首波縣市長提名，而藍白也積極備戰。據了解，民眾黨目前規畫由前立委陳琬惠出戰宜蘭縣長、現任立委張啓楷挑戰嘉義市長，還有黨主席黃國昌參選新北市長，藍白如何整合仍待國民黨新任主席鄭麗文上任後才會正式啟動。

對於民眾黨近期備戰各縣市長，尤其黃國昌來勢洶洶劍指新北市，鄭麗文核心團隊人士表示，藍白合一定會有某種形式，當然民意支持度是很重要的。國民黨對新北市長熱門人選、台北副市長李四川有信心，不過最後當然還是要看多數民意，才決定由誰代表藍白出線。

民眾黨積極備戰二○二六年地方選舉，目前規畫由陳琬惠出戰宜蘭縣長、張啓楷挑戰嘉義市長，黃國昌則繼續征戰新北市長，而現任無黨籍新竹市長高虹安也預計爭取連任。據了解，民眾黨近期也正積極尋覓人選挑戰新竹縣竹北市長。

黃國昌更開始布局子弟兵「四大金釵」投入二○二六年新北議員選舉，包括汐止金山萬里的陳語倢、三重蘆洲的周曉芸、板橋區有國際部主任林子宇、中和區則是黨代表陳怡君。而藍營的台北市副市長李四川近日處理輝達案、公館圓環改建案等頗受好評，私下也開始籌組競選團隊中。

由於藍白合作尚未正式啟動，藍白二○二六地方首長可能候選人則各自在地方備戰。陳琬惠目前擔任民眾黨宜蘭縣黨部主委，她先前在臉書發文「二○二六年宜蘭縣長選舉，我只有不選才會宣布」，再度表明參選宜蘭縣長的目標不變。

而藍營宜蘭縣長熱門人選、國民黨立委吳宗憲也積極經營地方。吳宗憲表示，若黨中央決定由他出來，他當然就出來奮戰；若協調是陳琬惠或其他同仁選，當然尊重。藍白合作是全國盤，不是只有宜蘭盤，他不會把個人利益放在優先。

