顧立雄：M1A2T戰車 31日成軍

M1A2T戰車換裝訓練 國軍向美採購M1A2T戰車去年底陸續運交回台，國防部證實，預計卅一日舉行成軍典禮。圖為M1A2T戰車於坑子口靶場換裝訓練。本報資料照片

國軍向美採購M1A2T戰車去年底陸續運交回台，國防部長顧立雄昨證實，首個M1A2T戰車營經過作戰測評驗收，預計十月卅一日將舉行成軍典禮。另一方面，陸軍司令部表示，陸軍因應各型無人機陸續服役，將在各作戰區編成無人機大隊，預計明年七月將可全部編成。同時，國防部已經頒布「作戰區無人機作戰運用準則」，並交由各軍種發展作戰準則及教則。

今年七月一度傳出M1戰車獲得「貧鈾彈」，後來澄清是訓練彈。陸軍參謀長司令部中將陳建義說明，「銳捷專案」（M1戰車採購案）隨裝採購了高爆彈、翼穩脫殼穿甲彈等六款彈種，已經陸續依期程交運入庫。因應後續射擊訓練的需求，不管是練習彈或實彈，也都有納入後勤維護的持續採購規畫。

另一方面，因應無人機作為新興建軍重點，國防部在業務報告中宣示，陸軍將在各作戰區成立無人機大隊。陳建義說明，各無人機大隊，將會依武器裝備的獲裝期程，依節點編成，預計到明年七月以前可全部成編。

立委同時關切無人機操作手的需求量越來越大，未來是否也應該賦予操作手專門的加給？顧立雄表示，因應組織編裝調整，將會重新編修戰鬥部隊的定義，無人機部隊應該也屬於戰鬥部隊，可以享有戰鬥部隊加給，至於飛操手是否要另外給予專門加給？還要通盤檢討。

顧立雄說，無人機的型態多樣，除陸軍之外，包括海軍的銳鳶、銳鳶二及空軍的MQ-9B等無人機，每個層級的教範都不一樣，陸續都在研訂中；作計次長連志威表示，無人機作戰運用，將依據整體構想，並依照攻擊型、監偵型無人機，整合現行精準武器及各軍種制式武器，形成多層次擊殺鏈。

他指出，國防部已策頒「作戰區無人機作戰運用準則」，並交由各軍種依戰術任務來頒布作戰準則及教則，相關訓練規畫都在各軍種訓練班隊、成編後的無人機大隊及各單位無人機編組，持續向下發展。

美國聯邦參議院外交委員會通過簡化對台軍售程序的「豪豬」法案，讓台灣享有與北約盟友同等的待遇，黃文啓指出，「豪豬」法案主要是目前對台軍售「知會國會」的效期從卅天縮短為十五天，有助於新創產業，如近期出現的人工智慧武器，產製期間較短，法案若通過，或許可以帶來時間的效益。

商品推薦