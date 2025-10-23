國健署加熱菸載具展示規定大轉彎 反菸團體：整件事「荒腔走板」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民眾反映，在超商看到加熱菸載具圖片直接展示在菸架上疑似違法。國健署表示，基於讓消費者清楚知道消費資訊，已函釋地方政府和業者可依法展示。國健署長沈靜芬（左）昨二度與台北市衛生局副局長李碧慧（右）突擊通路稽查，並未發現明顯違規事項。圖／國健署提供
加熱菸上市風波不斷，第一款美商加熱菸本月17日在超商鋪貨販售，但遭稽查菸品外包裝未依法標示尼古丁含量要求下架。近日傳出超商違法展示第二款日商加熱菸載具照片。國健署長沈靜芬9月受訪表示，加熱菸載具不得實體或圖文展示，但短短一個月，國健署表示，為保障消費者獲知菸品品牌及價格可依法必要展示，已於上周發布行政函釋。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，「菸害防制法」開宗明義第一條為防制菸害，維護國民健康，特制定本法。國健署從開放加熱菸、加熱菸上架、菸商未標示尼古丁含量、加熱菸載具的圖片直接被展示在菸架上，整件事情荒腔走板，遭到跨國菸商一再打壓。

繼美商加熱菸在本月17日正式開賣，日商加熱菸也於22日在通路上架，但民眾發現，日商加熱菸載具圖示陳列在超商菸品架上，疑似違反「菸害防制法」。沈靜芬今出席活動時，針對疑似違規情形，態度低調，拒絕回應。

國健署於晚間發布新聞稿說明，因現行「菸害防制法」未明定加熱器是否屬於展示範疇，為兼顧消費者獲得正確產品資訊與菸害防制目的，依「消費者保護法」第5條所稱「合法消費資訊提供」，已於本月發布行政函釋，說明展示需遵行「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」，以使消費者獲知菸品品牌及價格的必要者為限。

國健署菸害防制組長羅素英說，基於要讓消費者清楚知道消費資訊，已函釋地方政府和業者，依相關辦法展示，且只能在販賣菸品場所展示，讓民眾獲知菸品品牌和價格為限，相關規定比照紙菸，如圖案不能放大或特別顯眼引人注意。

林清麗指出，菸害防制法是特別法與消費者保護法相抵觸。在「菸害防制法」修法期間，國健署原與各黨團協商，承諾同步「禁止加熱菸載具廣告促銷」。但菸商為避免其包裝被印上菸害警示圖文，極力遊說阻撓，國健署竟一度出爾反爾，聲稱加熱菸載具只是3C產品、不願納管。

林清麗強調，加熱菸精美的載具就是加熱菸的品牌名稱，「菸害防制法」第12條明定加熱菸載具禁止促銷或廣告，包含禁止陳列展示，第13條也未開放任何例外。但是菸商卻為了龐大利益，想盡辦法遊走法律邊緣，甚至不惜違規受罰，只為達到宣傳目的。

林清麗呼籲，政府應依法嚴懲違法菸商，零售通路商更應自重自律，勿為一時利益淪為違法共犯，共同守護兒少健康，杜絕菸商藐視法令的行徑。

