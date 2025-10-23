吳志中午宴以色列社福部總司長 拓展照護及災變合作
以色列社會福利部總司長亞朗尼率團訪台，外交部政次吳志中今天午宴時表示，台以近年在社福合作成果豐碩，樂見持續深化社會照護及災害應變領域的合作。
外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於今天午宴款待以色列社會福利部總司長亞朗尼（Yinon Aharoni）所率訪問團一行5人，駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）、衛生福利部國際合作組主任施金水，以及社團法人台灣國際健康功能與身心障礙分類系統研究學會常務理事紀彣宙等應邀出席。
吳志中席間表示，台以除在科技與經貿領域合作密切外，雙方同樣重視自由民主價值與人民福祉，近年在社會福利合作的成果尤為豐碩。
亞朗尼肯定台灣在社會福利與醫療衛生制度上的成就，特別讚賞台灣在「國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）」制度完善，並分享以國協助受恐攻與戰亂受害民眾經驗。雙方均樂見台以持續深化社會照護及災害應變領域的合作，增進民眾福祉。
外交部說明，亞朗尼在台期間除與衛福部共同召開「台以社福雙邊諮商會議」，也參訪社區發展協會、長期照顧中心及育成社會福利基金會等社福機構，深入了解我國社福制度與長照體系。
外交部指出，台灣與以色列於2020年簽署「台以志工合作瞭解備忘錄」，同年簽署「台以社會福利與社會工作合作共同宣言」，雙方未來將在既有良好的合作基礎上，進一步穩健推動兩國在長照、兒少保護、減貧及身心障礙服務等重點領域夥伴關係。
