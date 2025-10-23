普發現金1萬16家金融機構ATM可領 11月5日開放分流預登記

普發現金來了！賴總統23日公布特別預算，行政院同步核定「因應國際情勢強化韌性發放現金辦法」，凡符合資格者可領取新台幣1萬元。此次共有 16家金融機構 參與ATM領取作業，包括八大公股行庫、七家民營銀行及中華郵政，預計比上次普發現金多出1,200台ATM，方便民眾就近領取。

財政部表示，符合資格者須於2026年4月30日前具領取資格，領取方式比照2023年普發現金6,000元，分為「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。

財政部次長阮清華表示，將於11月5日開放為期5天的預登記，並一路開放至2026年4月30日，民眾不必急於一時。登記初期採分流機制，前五日（11 月 5 日至 11 月 9 日）依據申請人身分證或居留證的尾數決定可登記日期。

數發部次長夜寧補充，此次分流順序是11月5日開放尾數 0、1；11 月 6 日開放尾數 2、3；11 月 7 日開放尾數 4、5；11 月 8 日開放尾數 6、7；11 月 9 日開放尾數 8、9。自 11 月 10 日起全面開放，登記系統將不再實施分流，所有尾數的民眾皆可進行登記。

阮清華也提到，此次今年普發現金ATM共計有16家金融機構參與，預計可以比上次多出1,200台ATM可以領取，包括八大公股行庫、七家民間銀行及中華郵政。

金管會副主委莊秀媛補充，金融機構分別為八大公股行庫（台灣銀行、土地銀行、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀）、七家民營銀行（國泰世華、台新、中國信託、玉山、永豐、元大、台北富邦）以及中華郵政。

針對偏鄉地區，財政部指出，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉的民眾可於10月24日至10月28日攜帶身分證明文件前往當地7個派出所或分駐所登記，假日不休息。已登記者可於11月12日至11月25日回到原登記地點領取。

此外，花蓮縣光復鄉由於還在災後重建，對此，交通部次長伍勝園表示，為了服務光復鄉民，已經特別請中華郵政周六、周日不休息為光復鄉鄉民服務。

另外，勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民等對象，將於11月12日直接入帳，無須登記申請。

財政部提醒，政府不會主動以簡訊或電子郵件通知領錢或要求操作ATM轉帳，民眾如遇可疑訊息，應撥打165反詐騙專線查證，避免受騙。

