木原稔盼深化與台合作 外交部：日本政府一貫立場
日本內閣官房長官木原稔昨天指台灣是共享價值得重要夥伴，盼深化合作。外交部今天表示，外交部長林佳龍表達高度肯定，此表態足證台海和平與台日夥伴關係為日本朝野共識、政府一貫立場。
日本放送協會（NHK）與共同社報導，日本內閣官房長官木原稔22日在記者會提到與台灣的關係時表示，「高市內閣計劃根據以往維持非政府間實務關係的基本立場，進一步深化合作與交流」。
外交部晚間發布新聞稿指出，部長林佳龍對此表達高度肯定與歡迎。高市內閣甫於21日正式上任，22日即公開表達願進一步深化台日友好合作，足證維護台海和平安全以及提升台日全面夥伴關係，已是日本朝野高度共識，更是日本政府的一貫立場。
外交部指出，台灣與日本地理相鄰，國民情誼深厚，兩國同屬自由民主陣營國家，也是維繫印太區域和平穩定的良善力量。未來台灣將持續推動台日關係發展，並加強與理念相近國家合作，共同守護台海及印太區域的和平穩定與繁榮。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言