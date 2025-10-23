木原稔盼深化與台合作 外交部：日本政府一貫立場

日本內閣官房長官木原稔昨天指台灣是共享價值得重要夥伴，盼深化合作。外交部今天表示，外交部長林佳龍表達高度肯定，此表態足證台海和平與台日夥伴關係為日本朝野共識、政府一貫立場。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，日本內閣官房長官木原稔22日在記者會提到與台灣的關係時表示，「高市內閣計劃根據以往維持非政府間實務關係的基本立場，進一步深化合作與交流」。

外交部晚間發布新聞稿指出，部長林佳龍對此表達高度肯定與歡迎。高市內閣甫於21日正式上任，22日即公開表達願進一步深化台日友好合作，足證維護台海和平安全以及提升台日全面夥伴關係，已是日本朝野高度共識，更是日本政府的一貫立場。

外交部指出，台灣與日本地理相鄰，國民情誼深厚，兩國同屬自由民主陣營國家，也是維繫印太區域和平穩定的良善力量。未來台灣將持續推動台日關係發展，並加強與理念相近國家合作，共同守護台海及印太區域的和平穩定與繁榮。

