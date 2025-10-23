快訊

影／普發現金分「5大管道」11月5日開放預登記 最快11月12日入帳

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
賴清德總統今晚公布攸關普發現金一萬元的韌性特別預算，普發現金官網即起上線，「全民+1 政府相挺」普發現金說明記者會晚上在行政院舉行，會議由政院發言人李慧芝（中）主持，數位發展部次長葉寧（左起）財政部阮次長清華、交通部次長伍勝園、金融監督管理委員會副主委莊琇媛出席，財政部指出，領取方式包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放；登記入帳將自11月5日起預登記，最快11月12日入袋。

